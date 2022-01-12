النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 5362 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 2499 خلال الـ24 ساعة الماضية

الحياة الفطرية: ٧ أنواع من السلاحف تجوب بحار العالم.. 5 أصناف منها في بحار المملكة

المركز الوطني أطلق مبادرة لحمايتها وإنقاذها من المخاطر التي تهدد بقاءها عبر كوادر متميزة

كشف المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية اليوم، أن هناك سبعة أنواع من السلاحف البحرية تجوب بحار العالم، تتواجد 5 أصناف منها في بحار المملكة.

وقال: تعيش السلاحف على ظهر الأرض منذ عصور سحيقة، وساهمت في التنوع الإحيائي وحافظت على سلامة السلاسل الغذائية وازدهار الشعب المرجانية.

وأضاف: من بين سبعة أنواع لها في العالم، هناك خمس منها في مياه السعودية، ويأتي نوعان للتعشيش على عدد من شواطئ المملكة خلال موسم التكاثر؛ حيث تحفر أعشاشها وتضع ما بين 60 إلى 160 بيضة في كل مرة، وتتكرر هذه العملية من 3 إلى 5 مرات في الموسم الواحد.

وأردف: بعد فترة تتراوح ما بين 52 و65 يومًا، تزيح صغار السلاحف الرمال عنها وتخرج مسرعة تجاه البحر، لتبدأ رحلة جديدة؛ ولكن نسبة قليلة منها تنجو ونسبة أقل تصل إلى سن البلوغ لتعود بعد مدة طويلة قد تصل إلى 40 سنة لتضع بيضها.

وتابع المركز: في العصر الحديث تواجه السلاحف البحرية أخطارًا مثل التلوث وارتفاع درجة الحرارة والأنشطة الضارة، ولمساعدتها على البقاء؛ أطلق المركز مبادرة لحمايتها في عدة مواقع، تتضمن دراسات شاملة لهذه المواقع لإعادة تأهيلها وحماية مواقع التعشيش من خلال كوادر متميزة تعمل بتفانٍ وإخلاص لإنقاذ هذا الكائن المهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الحياة الفطرية: ٧ أنواع من السلاحف تجوب بحار العالم.. 5 أصناف منها في بحار المملكة
سبق

كشف المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية اليوم، أن هناك سبعة أنواع من السلاحف البحرية تجوب بحار العالم، تتواجد 5 أصناف منها في بحار المملكة.

وقال: تعيش السلاحف على ظهر الأرض منذ عصور سحيقة، وساهمت في التنوع الإحيائي وحافظت على سلامة السلاسل الغذائية وازدهار الشعب المرجانية.

وأضاف: من بين سبعة أنواع لها في العالم، هناك خمس منها في مياه السعودية، ويأتي نوعان للتعشيش على عدد من شواطئ المملكة خلال موسم التكاثر؛ حيث تحفر أعشاشها وتضع ما بين 60 إلى 160 بيضة في كل مرة، وتتكرر هذه العملية من 3 إلى 5 مرات في الموسم الواحد.

وأردف: بعد فترة تتراوح ما بين 52 و65 يومًا، تزيح صغار السلاحف الرمال عنها وتخرج مسرعة تجاه البحر، لتبدأ رحلة جديدة؛ ولكن نسبة قليلة منها تنجو ونسبة أقل تصل إلى سن البلوغ لتعود بعد مدة طويلة قد تصل إلى 40 سنة لتضع بيضها.

وتابع المركز: في العصر الحديث تواجه السلاحف البحرية أخطارًا مثل التلوث وارتفاع درجة الحرارة والأنشطة الضارة، ولمساعدتها على البقاء؛ أطلق المركز مبادرة لحمايتها في عدة مواقع، تتضمن دراسات شاملة لهذه المواقع لإعادة تأهيلها وحماية مواقع التعشيش من خلال كوادر متميزة تعمل بتفانٍ وإخلاص لإنقاذ هذا الكائن المهم.

12 يناير 2022 - 9 جمادى الآخر 1443
12:55 PM

الحياة الفطرية: ٧ أنواع من السلاحف تجوب بحار العالم.. 5 أصناف منها في بحار المملكة

المركز الوطني أطلق مبادرة لحمايتها وإنقاذها من المخاطر التي تهدد بقاءها عبر كوادر متميزة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,800

كشف المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية اليوم، أن هناك سبعة أنواع من السلاحف البحرية تجوب بحار العالم، تتواجد 5 أصناف منها في بحار المملكة.

وقال: تعيش السلاحف على ظهر الأرض منذ عصور سحيقة، وساهمت في التنوع الإحيائي وحافظت على سلامة السلاسل الغذائية وازدهار الشعب المرجانية.

وأضاف: من بين سبعة أنواع لها في العالم، هناك خمس منها في مياه السعودية، ويأتي نوعان للتعشيش على عدد من شواطئ المملكة خلال موسم التكاثر؛ حيث تحفر أعشاشها وتضع ما بين 60 إلى 160 بيضة في كل مرة، وتتكرر هذه العملية من 3 إلى 5 مرات في الموسم الواحد.

وأردف: بعد فترة تتراوح ما بين 52 و65 يومًا، تزيح صغار السلاحف الرمال عنها وتخرج مسرعة تجاه البحر، لتبدأ رحلة جديدة؛ ولكن نسبة قليلة منها تنجو ونسبة أقل تصل إلى سن البلوغ لتعود بعد مدة طويلة قد تصل إلى 40 سنة لتضع بيضها.

وتابع المركز: في العصر الحديث تواجه السلاحف البحرية أخطارًا مثل التلوث وارتفاع درجة الحرارة والأنشطة الضارة، ولمساعدتها على البقاء؛ أطلق المركز مبادرة لحمايتها في عدة مواقع، تتضمن دراسات شاملة لهذه المواقع لإعادة تأهيلها وحماية مواقع التعشيش من خلال كوادر متميزة تعمل بتفانٍ وإخلاص لإنقاذ هذا الكائن المهم.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,473
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,425
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,761
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,659

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عبدالرحمن المرشد
الهلال ومعزوفة الحظ..!!

الهلال ومعزوفة الحظ..!!

محمد الصيعري
كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

نسيم الصريصري
نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

علي آل شرمة
الحزبان وأذرع إيران

الحزبان وأذرع إيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

ماجد آل حسنه
تدليس أمام العيون!!

تدليس أمام العيون!!

محمد عمير الغامدي
المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

عبدالعزيز الفريان
التخطيط الاستراتيجي الشخصي

التخطيط الاستراتيجي الشخصي

نسيم الصريصري
"فيالق الحمقى"

"فيالق الحمقى"

مها الجبر
"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

ماجد آل حسنه

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة