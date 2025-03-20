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الإمارات تحدّث إجراءات دخول مواطني دول مجلس التعاون إليها اعتباراً من الغد

حتى إشعار آخر .. ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

قررت دولة الامارات العربية المتحدة، تحديث إجراءات دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي إليها اعتباراً من غد السبت الموافق 21 مارس، وذلك في الساعة العاشرة صباحاً حتى إشعار آخر، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها لمواجهة فيروس كورونا وحفاظا على صحتهم وسلامتهم.

وأوردت وكالة أنباء الإمارات بيان وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات الذي أوضحت فيه، أنه يتعين على مواطني دول المجلس الراغبين في الدخول إلى الدولة بعد بدء سريان القرار، القيام بالفحص عند الوصول والالتزام بالحجر المنزلي لمدة 14 يوماً على مَن لديه منزل في الدولة ومَن لا يملك منزلاً فيسكون في حجر صحي لمدة 14 يوماً وفق ما تقرّره السلطات المختصة.

الامارات العربية المتحدة فيروس كورونا الجديد

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الإمارات تحدّث إجراءات دخول مواطني دول مجلس التعاون إليها اعتباراً من الغد
سبق

قررت دولة الامارات العربية المتحدة، تحديث إجراءات دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي إليها اعتباراً من غد السبت الموافق 21 مارس، وذلك في الساعة العاشرة صباحاً حتى إشعار آخر، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها لمواجهة فيروس كورونا وحفاظا على صحتهم وسلامتهم.

وأوردت وكالة أنباء الإمارات بيان وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات الذي أوضحت فيه، أنه يتعين على مواطني دول المجلس الراغبين في الدخول إلى الدولة بعد بدء سريان القرار، القيام بالفحص عند الوصول والالتزام بالحجر المنزلي لمدة 14 يوماً على مَن لديه منزل في الدولة ومَن لا يملك منزلاً فيسكون في حجر صحي لمدة 14 يوماً وفق ما تقرّره السلطات المختصة.

20 مارس 2020 - 25 رجب 1441
02:12 PM

الإمارات تحدّث إجراءات دخول مواطني دول مجلس التعاون إليها اعتباراً من الغد

حتى إشعار آخر .. ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قررت دولة الامارات العربية المتحدة، تحديث إجراءات دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي إليها اعتباراً من غد السبت الموافق 21 مارس، وذلك في الساعة العاشرة صباحاً حتى إشعار آخر، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها لمواجهة فيروس كورونا وحفاظا على صحتهم وسلامتهم.

وأوردت وكالة أنباء الإمارات بيان وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات الذي أوضحت فيه، أنه يتعين على مواطني دول المجلس الراغبين في الدخول إلى الدولة بعد بدء سريان القرار، القيام بالفحص عند الوصول والالتزام بالحجر المنزلي لمدة 14 يوماً على مَن لديه منزل في الدولة ومَن لا يملك منزلاً فيسكون في حجر صحي لمدة 14 يوماً وفق ما تقرّره السلطات المختصة.

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