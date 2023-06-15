النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 4507 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 132048

بتنظيم الاتحاد السعودي.. انطلاق بطولة تايكوندو السيدات

في التجربة الأولى الافتراضية

ينظّم الاتحاد السعودي للتايكوندو في الفترة من 24 إلى 26 يونيو الجاري أول بطول تايكوندو افتراضية "عن بعد" خاصة بالسيدات، وذلك في لعبة (البومسي)، والتي هي جزء من منافسات التايكوندو على شكل من الممارسات الوهمية التي تتم من خلال اتباع خطوات الحركة بطريقة منظمة ومتتابعة ضد منافس خيالي أو عدة منافسين، وهي تجربة حقيقية للاشتباك التخيلي، كما أن ممارستها تساعد اللاعب على زيادة التحكم في التنفس والثقة بالنفس واتخاذ القرارات الصحيحة والمناسبة، وتساعد في تنمية عناصر التوازن والتوافق والمرونة.

وفي ذات السياق، أوضح رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد ركن شداد العمري أن البطولة الافتراضية جزء لا يتجزأ من عمل الاتحاد خلال فترة التوقف بسبب جائحة كورونا، ليتم من خلالها رصد مستويات اللاعبين واللاعبات وحثهم على مواصلة التدريبات اليومية من خلال منازلهم، حيث سبق للاتحاد تنظيم بطولة افتراضية على مستوى الذكور شهدت مشاركة كبيرة من قبل الأبطال السعوديين تجاوز عددهم 134 مشاركاً.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
بتنظيم الاتحاد السعودي.. انطلاق بطولة تايكوندو السيدات
سبق

ينظّم الاتحاد السعودي للتايكوندو في الفترة من 24 إلى 26 يونيو الجاري أول بطول تايكوندو افتراضية "عن بعد" خاصة بالسيدات، وذلك في لعبة (البومسي)، والتي هي جزء من منافسات التايكوندو على شكل من الممارسات الوهمية التي تتم من خلال اتباع خطوات الحركة بطريقة منظمة ومتتابعة ضد منافس خيالي أو عدة منافسين، وهي تجربة حقيقية للاشتباك التخيلي، كما أن ممارستها تساعد اللاعب على زيادة التحكم في التنفس والثقة بالنفس واتخاذ القرارات الصحيحة والمناسبة، وتساعد في تنمية عناصر التوازن والتوافق والمرونة.

وفي ذات السياق، أوضح رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد ركن شداد العمري أن البطولة الافتراضية جزء لا يتجزأ من عمل الاتحاد خلال فترة التوقف بسبب جائحة كورونا، ليتم من خلالها رصد مستويات اللاعبين واللاعبات وحثهم على مواصلة التدريبات اليومية من خلال منازلهم، حيث سبق للاتحاد تنظيم بطولة افتراضية على مستوى الذكور شهدت مشاركة كبيرة من قبل الأبطال السعوديين تجاوز عددهم 134 مشاركاً.

15 يونيو 2020 - 23 شوّال 1441
05:22 PM

بتنظيم الاتحاد السعودي.. انطلاق بطولة تايكوندو السيدات

في التجربة الأولى الافتراضية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
446

ينظّم الاتحاد السعودي للتايكوندو في الفترة من 24 إلى 26 يونيو الجاري أول بطول تايكوندو افتراضية "عن بعد" خاصة بالسيدات، وذلك في لعبة (البومسي)، والتي هي جزء من منافسات التايكوندو على شكل من الممارسات الوهمية التي تتم من خلال اتباع خطوات الحركة بطريقة منظمة ومتتابعة ضد منافس خيالي أو عدة منافسين، وهي تجربة حقيقية للاشتباك التخيلي، كما أن ممارستها تساعد اللاعب على زيادة التحكم في التنفس والثقة بالنفس واتخاذ القرارات الصحيحة والمناسبة، وتساعد في تنمية عناصر التوازن والتوافق والمرونة.

وفي ذات السياق، أوضح رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد ركن شداد العمري أن البطولة الافتراضية جزء لا يتجزأ من عمل الاتحاد خلال فترة التوقف بسبب جائحة كورونا، ليتم من خلالها رصد مستويات اللاعبين واللاعبات وحثهم على مواصلة التدريبات اليومية من خلال منازلهم، حيث سبق للاتحاد تنظيم بطولة افتراضية على مستوى الذكور شهدت مشاركة كبيرة من قبل الأبطال السعوديين تجاوز عددهم 134 مشاركاً.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,112
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,800
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,706
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,240

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة