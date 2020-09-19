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الإمارات تسجل 809 إصابات جديدة بـ"كورونا"

قطر: 229 حالة جديدة.. والوفيات عند 209

سجلت دولة الإمارات خلال الـ24 ساعة الماضية، 809 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة.

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 84,242 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 404 حالات وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 73,512 حالة.

من جهة ثانية أعلنت وزارة الصحة في قطر عن تسجيل 229 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، دون رصد أي وفيات جراء الإصابة بالفيروس.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان نشر على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم السبت، أن 267 حالة تماثلت للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين لـ120,089 حالة.

وأشارت إلى استقرار حالات الوفاة عند مستوى 209 حالات.

فيروس كورونا الجديد

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الإمارات تسجل 809 إصابات جديدة بـ"كورونا"
سبق

سجلت دولة الإمارات خلال الـ24 ساعة الماضية، 809 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة.

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 84,242 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 404 حالات وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 73,512 حالة.

من جهة ثانية أعلنت وزارة الصحة في قطر عن تسجيل 229 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، دون رصد أي وفيات جراء الإصابة بالفيروس.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان نشر على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم السبت، أن 267 حالة تماثلت للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين لـ120,089 حالة.

وأشارت إلى استقرار حالات الوفاة عند مستوى 209 حالات.

19 سبتمبر 2020 - 2 صفر 1442
01:42 PM

الإمارات تسجل 809 إصابات جديدة بـ"كورونا"

قطر: 229 حالة جديدة.. والوفيات عند 209

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت دولة الإمارات خلال الـ24 ساعة الماضية، 809 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة.

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 84,242 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 404 حالات وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 73,512 حالة.

من جهة ثانية أعلنت وزارة الصحة في قطر عن تسجيل 229 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، دون رصد أي وفيات جراء الإصابة بالفيروس.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان نشر على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم السبت، أن 267 حالة تماثلت للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين لـ120,089 حالة.

وأشارت إلى استقرار حالات الوفاة عند مستوى 209 حالات.

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