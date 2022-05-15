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"الصحة" : تسجيل 2307 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 49176

24 مدينة سعودية تتشارك في تسجيل إصابة واحدة بكورونا بكل منها

و8 مدن تسجل إصابتين بكل واحدة

أعلنت وزارة الصحة في المؤتمر الصحفي، اليوم الجمعة، حول مستجدات فيروس كورونا الجديد، تسجيل حالة إصابة واحدة في كل مدينة من 24 مدينة سعودية.

وطبقًا لإحصاءات "الصحة" فقد تم تسجيل إصابة واحدة بكورونا في كل مدينة من المدن الـ24 التالية: (أبها، النعيرية، سلوى، المذنب، رياض الخبراء، خيبر، الخرمة، القريع، القري، بلجرشي، تيماء، ضباء، الوجه، تريبان، سكاكا، القريات، حوطة بني تميم، الدلم، وادي الدواسر، المزاحمية، الرين، السليل، وثيلان، مرات).

كما تم تسجيل إصابتين في كل مدينة من الـ8 مدن التالية: (المجاردة، القرية العليا، صفوى، عنيزة، صبيا، حفر الباطن، عرعر، رفحاء).

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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24 مدينة سعودية تتشارك في تسجيل إصابة واحدة بكورونا بكل منها
سبق

أعلنت وزارة الصحة في المؤتمر الصحفي، اليوم الجمعة، حول مستجدات فيروس كورونا الجديد، تسجيل حالة إصابة واحدة في كل مدينة من 24 مدينة سعودية.

وطبقًا لإحصاءات "الصحة" فقد تم تسجيل إصابة واحدة بكورونا في كل مدينة من المدن الـ24 التالية: (أبها، النعيرية، سلوى، المذنب، رياض الخبراء، خيبر، الخرمة، القريع، القري، بلجرشي، تيماء، ضباء، الوجه، تريبان، سكاكا، القريات، حوطة بني تميم، الدلم، وادي الدواسر، المزاحمية، الرين، السليل، وثيلان، مرات).

كما تم تسجيل إصابتين في كل مدينة من الـ8 مدن التالية: (المجاردة، القرية العليا، صفوى، عنيزة، صبيا، حفر الباطن، عرعر، رفحاء).

15 مايو 2020 - 22 رمضان 1441
04:38 PM

24 مدينة سعودية تتشارك في تسجيل إصابة واحدة بكورونا بكل منها

و8 مدن تسجل إصابتين بكل واحدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة في المؤتمر الصحفي، اليوم الجمعة، حول مستجدات فيروس كورونا الجديد، تسجيل حالة إصابة واحدة في كل مدينة من 24 مدينة سعودية.

وطبقًا لإحصاءات "الصحة" فقد تم تسجيل إصابة واحدة بكورونا في كل مدينة من المدن الـ24 التالية: (أبها، النعيرية، سلوى، المذنب، رياض الخبراء، خيبر، الخرمة، القريع، القري، بلجرشي، تيماء، ضباء، الوجه، تريبان، سكاكا، القريات، حوطة بني تميم، الدلم، وادي الدواسر، المزاحمية، الرين، السليل، وثيلان، مرات).

كما تم تسجيل إصابتين في كل مدينة من الـ8 مدن التالية: (المجاردة، القرية العليا، صفوى، عنيزة، صبيا، حفر الباطن، عرعر، رفحاء).

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