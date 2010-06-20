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أمانة الرياض: إغلاق 1178 منشأة وتحرير 441 مخالفة خلال أسبوع

قالت: أعينٌ تُراقب وأيادٍ تُخالف وأخرى تغلق المنشآت المتهاونة في الاشتراطات

أعلنت أمانة الرياض، إغلاق 1178 منشأة خلال أسبوع أثناء تنفيذها 57 ألف جولة رقابية.

وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: لأن #صحتكم_أمانة.. أعينٌ تراقب الالتزام بالتعليمات، وأيادٍ تُحرر المخالفات، وأخرى تغلق المنشآت المتهاونة في تطبيق الاشتراطات.

وأضافت أن المخالفات المحررة بلغت 441 مخالفة خلال الفترة من 11 إلى 17 يونيو 2021م.

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أمانة الرياض: إغلاق 1178 منشأة وتحرير 441 مخالفة خلال أسبوع
سبق

أعلنت أمانة الرياض، إغلاق 1178 منشأة خلال أسبوع أثناء تنفيذها 57 ألف جولة رقابية.

وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: لأن #صحتكم_أمانة.. أعينٌ تراقب الالتزام بالتعليمات، وأيادٍ تُحرر المخالفات، وأخرى تغلق المنشآت المتهاونة في تطبيق الاشتراطات.

وأضافت أن المخالفات المحررة بلغت 441 مخالفة خلال الفترة من 11 إلى 17 يونيو 2021م.

20 يونيو 2021 - 10 ذو القعدة 1442
08:31 AM

أمانة الرياض: إغلاق 1178 منشأة وتحرير 441 مخالفة خلال أسبوع

قالت: أعينٌ تُراقب وأيادٍ تُخالف وأخرى تغلق المنشآت المتهاونة في الاشتراطات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت أمانة الرياض، إغلاق 1178 منشأة خلال أسبوع أثناء تنفيذها 57 ألف جولة رقابية.

وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: لأن #صحتكم_أمانة.. أعينٌ تراقب الالتزام بالتعليمات، وأيادٍ تُحرر المخالفات، وأخرى تغلق المنشآت المتهاونة في تطبيق الاشتراطات.

وأضافت أن المخالفات المحررة بلغت 441 مخالفة خلال الفترة من 11 إلى 17 يونيو 2021م.

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