تركي آل الشيخ يجتمع بموظفي هيئة الرياضة ويناقش تطوير الأداء

عبروا عن شكرهم وتقديرهم

عقد تركي آل الشيخ ‏ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة اجتماعًا مع موظفي وموظفات الهيئة العامة للرياضة، وناقش معهم العديد من الجوانب المرتبطة بالعمل اليومي واحتياجاتهم ومقترحاتهم لتحقيق المزيد من الأداء والتطوير للهيئة ومنسوبيها.



وحظي الاجتماع بردود أفعال من الموظفين عكست حقيقة الاجتماع وما دار فيه، حيث عبر عددٌ من موظفي الهيئة العامة للرياضة عن شكرهم وتقديرهم.

