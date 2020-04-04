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لبنان يسجل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إجمالي عدد الحالات يصل إلى 520 شخصاً

سجلت وزارة الصحة اللبنانية 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة، في بيان لها، اليوم: عدد الحالات المثبتة مخبرياً في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة، إضافة إلى المختبرات الخاصة، بلغ 520 حالة بزيادة 12 حالة عن أمس، بينما بلغ عدد الفحوص التي أُجريت في الساعات الـ 24 الماضية 550 فحصاً.

وأشارت "الصحة اللبنانية"، إلى أنه لم يتم تسجيل أيّ حالة وفاة جديدة بالفيروس، حيث استقر عدد الوفيات عند 17 وفاة.

فيروس كورونا الجديد

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لبنان يسجل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

سجلت وزارة الصحة اللبنانية 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة، في بيان لها، اليوم: عدد الحالات المثبتة مخبرياً في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة، إضافة إلى المختبرات الخاصة، بلغ 520 حالة بزيادة 12 حالة عن أمس، بينما بلغ عدد الفحوص التي أُجريت في الساعات الـ 24 الماضية 550 فحصاً.

وأشارت "الصحة اللبنانية"، إلى أنه لم يتم تسجيل أيّ حالة وفاة جديدة بالفيروس، حيث استقر عدد الوفيات عند 17 وفاة.

04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441
12:58 PM

لبنان يسجل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إجمالي عدد الحالات يصل إلى 520 شخصاً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت وزارة الصحة اللبنانية 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة، في بيان لها، اليوم: عدد الحالات المثبتة مخبرياً في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة، إضافة إلى المختبرات الخاصة، بلغ 520 حالة بزيادة 12 حالة عن أمس، بينما بلغ عدد الفحوص التي أُجريت في الساعات الـ 24 الماضية 550 فحصاً.

وأشارت "الصحة اللبنانية"، إلى أنه لم يتم تسجيل أيّ حالة وفاة جديدة بالفيروس، حيث استقر عدد الوفيات عند 17 وفاة.

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