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مجمع "إرادة" بالدمام يفّعل خدمات العيادات الافتراضية

لتقديم الخدمات للمرضى في منازلهم خلال أزمة كورونا

بدأت إدارة مجمع إرادة والصحة النفسية بالدمام، منذ مطلع شهر رمضان الجاري، في العمل داخل العيادات النفسية الافتراضية التفاعليةالتي تقدم خدماتها للمرضى المسجلين في كشوفات المجمع، وذلك لخدمتهم والتسهيل عليهم دون الحاجة لمراجعة المجمع.

وقال المدير التنفيذي لمجمع إرادة والصحة النفسية الدكتور محمد بن علي الزهراني: العيادات الافتراضية التي تعمل حالياً تتمثل في أربع عيادات يومية، وهي تشمل عيادتين "صباحًا من الساعة 11 صباحاً وحتى 2 ظهراً" وعيادتين "مساءً من الساعة 9 مساءً وحتى 12 صباحاً" بطاقة استيعابية تغطي 60 جلسة علاجية أسبوعية.

وأضاف: تم تقديم الخدمات لتسعة مرضى في الأسبوع الأول و13 مريضًا في الأسبوع الثاني، وتشير المؤشرات إلى ارتفاع هذه الأعداد مستقبلاً بعد أن شعر الكثير من المرضى بالراحة.

وأردف: الخدمة تبدأ من خلال إرسال رسائل نصية من المجمع للمرضى ويبدي المريض رغبته في الاستفادة من الخدمة أو رفضها مع أهمية توضيح أن الخدمة تتم بسرية وخصوصية تامة.

وتابع: يحدد المريض إمكانية تلقي الخدمة عبر وسائل صوتية ومرئية أو عبر وسائل صوتية فقط.

وقال "الزهراني": تقدم الخدمات من خلال كادر طبي مكون من 18 أخصائيًا نفسيًا إكلينيكيًا يعملون في مركز التقييم والعلاج النفسي من خلال البرامج المتخصصة بإشراف إدارة الصحة الإلكترونية بالمجمع .

وأضاف: هذه الخدمة ستتواصل حتى بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا، نظرًا لأهميتها، وذلك في إطار التسهيل على المراجعين غير القادرين على الوصول إلى المجمع أو حتى في حالة السفر خارج المنطقة .
وأشار إلى استمرار خدمة الهاتف الاستشاري الذي يعمل 12 ساعة يومياً من 11 صباحاً وحتى 11مساءً على مدى خمسة أيام في الأسبوع، حيث يستقبل اتصالات المرضى للاستشارات النفسية والأسرية.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مجمع "إرادة" بالدمام يفّعل خدمات العيادات الافتراضية
سبق

بدأت إدارة مجمع إرادة والصحة النفسية بالدمام، منذ مطلع شهر رمضان الجاري، في العمل داخل العيادات النفسية الافتراضية التفاعليةالتي تقدم خدماتها للمرضى المسجلين في كشوفات المجمع، وذلك لخدمتهم والتسهيل عليهم دون الحاجة لمراجعة المجمع.

وقال المدير التنفيذي لمجمع إرادة والصحة النفسية الدكتور محمد بن علي الزهراني: العيادات الافتراضية التي تعمل حالياً تتمثل في أربع عيادات يومية، وهي تشمل عيادتين "صباحًا من الساعة 11 صباحاً وحتى 2 ظهراً" وعيادتين "مساءً من الساعة 9 مساءً وحتى 12 صباحاً" بطاقة استيعابية تغطي 60 جلسة علاجية أسبوعية.

وأضاف: تم تقديم الخدمات لتسعة مرضى في الأسبوع الأول و13 مريضًا في الأسبوع الثاني، وتشير المؤشرات إلى ارتفاع هذه الأعداد مستقبلاً بعد أن شعر الكثير من المرضى بالراحة.

وأردف: الخدمة تبدأ من خلال إرسال رسائل نصية من المجمع للمرضى ويبدي المريض رغبته في الاستفادة من الخدمة أو رفضها مع أهمية توضيح أن الخدمة تتم بسرية وخصوصية تامة.

وتابع: يحدد المريض إمكانية تلقي الخدمة عبر وسائل صوتية ومرئية أو عبر وسائل صوتية فقط.

وقال "الزهراني": تقدم الخدمات من خلال كادر طبي مكون من 18 أخصائيًا نفسيًا إكلينيكيًا يعملون في مركز التقييم والعلاج النفسي من خلال البرامج المتخصصة بإشراف إدارة الصحة الإلكترونية بالمجمع .

وأضاف: هذه الخدمة ستتواصل حتى بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا، نظرًا لأهميتها، وذلك في إطار التسهيل على المراجعين غير القادرين على الوصول إلى المجمع أو حتى في حالة السفر خارج المنطقة .
وأشار إلى استمرار خدمة الهاتف الاستشاري الذي يعمل 12 ساعة يومياً من 11 صباحاً وحتى 11مساءً على مدى خمسة أيام في الأسبوع، حيث يستقبل اتصالات المرضى للاستشارات النفسية والأسرية.

07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441
05:09 PM

مجمع "إرادة" بالدمام يفّعل خدمات العيادات الافتراضية

لتقديم الخدمات للمرضى في منازلهم خلال أزمة كورونا

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عبدالله السالم - الدمام
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بدأت إدارة مجمع إرادة والصحة النفسية بالدمام، منذ مطلع شهر رمضان الجاري، في العمل داخل العيادات النفسية الافتراضية التفاعليةالتي تقدم خدماتها للمرضى المسجلين في كشوفات المجمع، وذلك لخدمتهم والتسهيل عليهم دون الحاجة لمراجعة المجمع.

وقال المدير التنفيذي لمجمع إرادة والصحة النفسية الدكتور محمد بن علي الزهراني: العيادات الافتراضية التي تعمل حالياً تتمثل في أربع عيادات يومية، وهي تشمل عيادتين "صباحًا من الساعة 11 صباحاً وحتى 2 ظهراً" وعيادتين "مساءً من الساعة 9 مساءً وحتى 12 صباحاً" بطاقة استيعابية تغطي 60 جلسة علاجية أسبوعية.

وأضاف: تم تقديم الخدمات لتسعة مرضى في الأسبوع الأول و13 مريضًا في الأسبوع الثاني، وتشير المؤشرات إلى ارتفاع هذه الأعداد مستقبلاً بعد أن شعر الكثير من المرضى بالراحة.

وأردف: الخدمة تبدأ من خلال إرسال رسائل نصية من المجمع للمرضى ويبدي المريض رغبته في الاستفادة من الخدمة أو رفضها مع أهمية توضيح أن الخدمة تتم بسرية وخصوصية تامة.

وتابع: يحدد المريض إمكانية تلقي الخدمة عبر وسائل صوتية ومرئية أو عبر وسائل صوتية فقط.

وقال "الزهراني": تقدم الخدمات من خلال كادر طبي مكون من 18 أخصائيًا نفسيًا إكلينيكيًا يعملون في مركز التقييم والعلاج النفسي من خلال البرامج المتخصصة بإشراف إدارة الصحة الإلكترونية بالمجمع .

وأضاف: هذه الخدمة ستتواصل حتى بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا، نظرًا لأهميتها، وذلك في إطار التسهيل على المراجعين غير القادرين على الوصول إلى المجمع أو حتى في حالة السفر خارج المنطقة .
وأشار إلى استمرار خدمة الهاتف الاستشاري الذي يعمل 12 ساعة يومياً من 11 صباحاً وحتى 11مساءً على مدى خمسة أيام في الأسبوع، حيث يستقبل اتصالات المرضى للاستشارات النفسية والأسرية.

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