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100 ممارس صحي يفحصون القادمين لمكة بمنفذ الشميسي للتأكد من سلامتهم من كورونا

"العتيبي": يتم الفرز البصري للجميع والتأكد من عدم وجود أي أعراض مصاحبة للفيروس

شرعت وزارة الصحة، ممثلة بالشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة من وقت مبكر جاهزيتها بعد قرار وزارة الداخلية تعليق العمرة مؤقتًا للمواطنين والمقيمين في المملكة وذلك بالفحص البصرية للتأكد من سلامة القادمين من محافظة جدة لمكة من فيروس كورونا في منفذ الشميسي، أحد المنافذ الستة بمكة المكرمة.

وتفصيلاً، أكد المتحدث الرسمي لصحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي في مداخلته على قناة الإخبارية، وجود 100 ممارس صحي سعوديين مدربين على مكافحة العدوى وحالات الأوبئة على مدار الـ 24 ساعة بمنفذ الشميسي للتأكد من سلامة القادمين لمكة وذلك بالفرز البصري على جميع القادمين لمكة المكرمة للتأكد من عدم وجود أي أعراض مصاحبة وملازمة كارتفاع درجات الحرارة أو أي أمراض تصيب الجهاز التنفسي لا سمح الله.

وأشار "العتيبي" إلى قيام الممارسين الصحيين بعملهم ميدانيًا مع رجال الأمن في المنفذ بالفحص البصري المبدئي عن بعد على الأشخاص الذين يتم الاشتباه بهم يتم نقلهم إلى المركز لأخذ عينات حيوية للتأكد من حالته وفي حال التأكد من الاشتباه يتم إبلاغ مركز القيادة والسيطرة ونقل المشتبه به من خلال إسعافات الهلال الأحمر إلى مستشفيات محافظة جدة والطائف واستكمال الفحوص الطبية اللازمة.

وأكد أنه على الراغبين الاستفسار عن فيروس كورونا الاتصال على الرقم الموحد لوزارة الصحة 937 ، وأتمنى من الجميع استسقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة للحد من الشائعات.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة مكة المكرمة صحة مكة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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100 ممارس صحي يفحصون القادمين لمكة بمنفذ الشميسي للتأكد من سلامتهم من كورونا
سبق

شرعت وزارة الصحة، ممثلة بالشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة من وقت مبكر جاهزيتها بعد قرار وزارة الداخلية تعليق العمرة مؤقتًا للمواطنين والمقيمين في المملكة وذلك بالفحص البصرية للتأكد من سلامة القادمين من محافظة جدة لمكة من فيروس كورونا في منفذ الشميسي، أحد المنافذ الستة بمكة المكرمة.

وتفصيلاً، أكد المتحدث الرسمي لصحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي في مداخلته على قناة الإخبارية، وجود 100 ممارس صحي سعوديين مدربين على مكافحة العدوى وحالات الأوبئة على مدار الـ 24 ساعة بمنفذ الشميسي للتأكد من سلامة القادمين لمكة وذلك بالفرز البصري على جميع القادمين لمكة المكرمة للتأكد من عدم وجود أي أعراض مصاحبة وملازمة كارتفاع درجات الحرارة أو أي أمراض تصيب الجهاز التنفسي لا سمح الله.

وأشار "العتيبي" إلى قيام الممارسين الصحيين بعملهم ميدانيًا مع رجال الأمن في المنفذ بالفحص البصري المبدئي عن بعد على الأشخاص الذين يتم الاشتباه بهم يتم نقلهم إلى المركز لأخذ عينات حيوية للتأكد من حالته وفي حال التأكد من الاشتباه يتم إبلاغ مركز القيادة والسيطرة ونقل المشتبه به من خلال إسعافات الهلال الأحمر إلى مستشفيات محافظة جدة والطائف واستكمال الفحوص الطبية اللازمة.

وأكد أنه على الراغبين الاستفسار عن فيروس كورونا الاتصال على الرقم الموحد لوزارة الصحة 937 ، وأتمنى من الجميع استسقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة للحد من الشائعات.

05 مارس 2020 - 10 رجب 1441
11:43 PM

100 ممارس صحي يفحصون القادمين لمكة بمنفذ الشميسي للتأكد من سلامتهم من كورونا

"العتيبي": يتم الفرز البصري للجميع والتأكد من عدم وجود أي أعراض مصاحبة للفيروس

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
0
1,605

شرعت وزارة الصحة، ممثلة بالشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة من وقت مبكر جاهزيتها بعد قرار وزارة الداخلية تعليق العمرة مؤقتًا للمواطنين والمقيمين في المملكة وذلك بالفحص البصرية للتأكد من سلامة القادمين من محافظة جدة لمكة من فيروس كورونا في منفذ الشميسي، أحد المنافذ الستة بمكة المكرمة.

وتفصيلاً، أكد المتحدث الرسمي لصحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي في مداخلته على قناة الإخبارية، وجود 100 ممارس صحي سعوديين مدربين على مكافحة العدوى وحالات الأوبئة على مدار الـ 24 ساعة بمنفذ الشميسي للتأكد من سلامة القادمين لمكة وذلك بالفرز البصري على جميع القادمين لمكة المكرمة للتأكد من عدم وجود أي أعراض مصاحبة وملازمة كارتفاع درجات الحرارة أو أي أمراض تصيب الجهاز التنفسي لا سمح الله.

وأشار "العتيبي" إلى قيام الممارسين الصحيين بعملهم ميدانيًا مع رجال الأمن في المنفذ بالفحص البصري المبدئي عن بعد على الأشخاص الذين يتم الاشتباه بهم يتم نقلهم إلى المركز لأخذ عينات حيوية للتأكد من حالته وفي حال التأكد من الاشتباه يتم إبلاغ مركز القيادة والسيطرة ونقل المشتبه به من خلال إسعافات الهلال الأحمر إلى مستشفيات محافظة جدة والطائف واستكمال الفحوص الطبية اللازمة.

وأكد أنه على الراغبين الاستفسار عن فيروس كورونا الاتصال على الرقم الموحد لوزارة الصحة 937 ، وأتمنى من الجميع استسقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة للحد من الشائعات.

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