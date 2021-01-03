النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 82 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 180خلال الـ24 ساعة الماضية

"جونسون": 530 ألف جرعة من لقاح "أكسفورد" جاهزة للاستخدام غداً

قال: المدارس آمنة والحكومة قد تحتاج إلى النظر في تشديد قيود العزل العام

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأحد، إن بلاده ستحصل على 530 ألف جرعة من لقاح أكسفورد/ أسترازينيكا المضاد لكوفيد-19 وستكون جاهزة للاستخدام غدا الاثنين، وتأمل في توفير "عشرات الملايين" من اللقاحات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وقال "جونسون" لهيئة الإذاعة البريطانية (بي. بي. سي): "نأمل حقا في توفير عشرات الملايين في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة"، وأوضح أن المدارس آمنة، ونصح الآباء بإرسال أطفالهم إليها في المناطق التي تسمح فيها القواعد بذلك، جاء ذلك ردّاً على المخاوف بشأن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث من المقرر استئناف الدراسة بعد عطلة عيد الميلاد وفق "رويترز".

وتابع: "ليس لديّ شك في أن المدارس آمنة، وأن التعليم أولوية"، وأضاف أن الحكومة قد تحتاج إلى النظر في تشديد قيود العزل العام، لكنه أحجم عن إعطاء أمثلة لما قد يكون عليه ذلك.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
"جونسون": 530 ألف جرعة من لقاح "أكسفورد" جاهزة للاستخدام غداً
سبق

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأحد، إن بلاده ستحصل على 530 ألف جرعة من لقاح أكسفورد/ أسترازينيكا المضاد لكوفيد-19 وستكون جاهزة للاستخدام غدا الاثنين، وتأمل في توفير "عشرات الملايين" من اللقاحات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وقال "جونسون" لهيئة الإذاعة البريطانية (بي. بي. سي): "نأمل حقا في توفير عشرات الملايين في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة"، وأوضح أن المدارس آمنة، ونصح الآباء بإرسال أطفالهم إليها في المناطق التي تسمح فيها القواعد بذلك، جاء ذلك ردّاً على المخاوف بشأن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث من المقرر استئناف الدراسة بعد عطلة عيد الميلاد وفق "رويترز".

وتابع: "ليس لديّ شك في أن المدارس آمنة، وأن التعليم أولوية"، وأضاف أن الحكومة قد تحتاج إلى النظر في تشديد قيود العزل العام، لكنه أحجم عن إعطاء أمثلة لما قد يكون عليه ذلك.

03 يناير 2021 - 19 جمادى الأول 1442
02:15 PM

"جونسون": 530 ألف جرعة من لقاح "أكسفورد" جاهزة للاستخدام غداً

قال: المدارس آمنة والحكومة قد تحتاج إلى النظر في تشديد قيود العزل العام

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
541

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأحد، إن بلاده ستحصل على 530 ألف جرعة من لقاح أكسفورد/ أسترازينيكا المضاد لكوفيد-19 وستكون جاهزة للاستخدام غدا الاثنين، وتأمل في توفير "عشرات الملايين" من اللقاحات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وقال "جونسون" لهيئة الإذاعة البريطانية (بي. بي. سي): "نأمل حقا في توفير عشرات الملايين في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة"، وأوضح أن المدارس آمنة، ونصح الآباء بإرسال أطفالهم إليها في المناطق التي تسمح فيها القواعد بذلك، جاء ذلك ردّاً على المخاوف بشأن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث من المقرر استئناف الدراسة بعد عطلة عيد الميلاد وفق "رويترز".

وتابع: "ليس لديّ شك في أن المدارس آمنة، وأن التعليم أولوية"، وأضاف أن الحكومة قد تحتاج إلى النظر في تشديد قيود العزل العام، لكنه أحجم عن إعطاء أمثلة لما قد يكون عليه ذلك.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,064
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,848
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,369
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,547

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة