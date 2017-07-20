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"تعظيم البلد الحرام" لأبناء شهداء الواجب: "آباؤكم فخرنا.. وأنتم أملنا"

خلال حفل تكريم أقامه "تعليم مكة" تحت شعار "سفراء حماة الوطن"

شارك مشروع تعظيم البلد الحرام في حفل تكريم أبناء شهداء الواجب تحت شعار "سفراء حماة الوطن"، الذي أقامته الإدارة العامة للتعليم بمكة المكرمة في أحد الفنادق، بحضور مدير إدارة تعليم مكة المكلف.

وفي التفاصيل، أوضح مساعد المدير العام للمشروع عمر الغامدي أن مشاركة المشروع في هذا الحفل تأتي إيمانًا منه، وتقديرًا للجهود التي يبذلها جنود الوطن المرابطون على الحدود، الذين يحمون مقدسات الوطن والحرمين الشريفين. مبينًا أن الرسالة التي حملتها هدايا المشروع لأبناء الشهداء موسومة بـ"أبناء حماة الحرمين.. آباؤكم فخرنا.. وأنتم أملنا".

وأثنى "الغامدي" في الوقت ذاته على أهمية مثل هذه المبادرات وغيرها التي تثمر تحقيق مستهدفات رؤية السعودية ٢٠٣٠.

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"تعظيم البلد الحرام" لأبناء شهداء الواجب: "آباؤكم فخرنا.. وأنتم أملنا"
سبق

شارك مشروع تعظيم البلد الحرام في حفل تكريم أبناء شهداء الواجب تحت شعار "سفراء حماة الوطن"، الذي أقامته الإدارة العامة للتعليم بمكة المكرمة في أحد الفنادق، بحضور مدير إدارة تعليم مكة المكلف.

وفي التفاصيل، أوضح مساعد المدير العام للمشروع عمر الغامدي أن مشاركة المشروع في هذا الحفل تأتي إيمانًا منه، وتقديرًا للجهود التي يبذلها جنود الوطن المرابطون على الحدود، الذين يحمون مقدسات الوطن والحرمين الشريفين. مبينًا أن الرسالة التي حملتها هدايا المشروع لأبناء الشهداء موسومة بـ"أبناء حماة الحرمين.. آباؤكم فخرنا.. وأنتم أملنا".

وأثنى "الغامدي" في الوقت ذاته على أهمية مثل هذه المبادرات وغيرها التي تثمر تحقيق مستهدفات رؤية السعودية ٢٠٣٠.

19 يوليو 2019 - 16 ذو القعدة 1440
11:41 PM

"تعظيم البلد الحرام" لأبناء شهداء الواجب: "آباؤكم فخرنا.. وأنتم أملنا"

خلال حفل تكريم أقامه "تعليم مكة" تحت شعار "سفراء حماة الوطن"

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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شارك مشروع تعظيم البلد الحرام في حفل تكريم أبناء شهداء الواجب تحت شعار "سفراء حماة الوطن"، الذي أقامته الإدارة العامة للتعليم بمكة المكرمة في أحد الفنادق، بحضور مدير إدارة تعليم مكة المكلف.

وفي التفاصيل، أوضح مساعد المدير العام للمشروع عمر الغامدي أن مشاركة المشروع في هذا الحفل تأتي إيمانًا منه، وتقديرًا للجهود التي يبذلها جنود الوطن المرابطون على الحدود، الذين يحمون مقدسات الوطن والحرمين الشريفين. مبينًا أن الرسالة التي حملتها هدايا المشروع لأبناء الشهداء موسومة بـ"أبناء حماة الحرمين.. آباؤكم فخرنا.. وأنتم أملنا".

وأثنى "الغامدي" في الوقت ذاته على أهمية مثل هذه المبادرات وغيرها التي تثمر تحقيق مستهدفات رؤية السعودية ٢٠٣٠.

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