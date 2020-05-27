النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ظهران الجنوب.. استعادة 5 آلاف م2 من الأراضي الحكومية

اعتُدِيَ عليها أمس في الضحضاح جنوب المحافظة.. عقوم وأحواش

استعادت بلدية محافظة ظهران الجنوب التابعة لأمانة منطقة عسير، أراضي حكوميةً مساحتها أكثر من 5 آلاف متر مربع اعتُدِيَ عليها أمس في موقع الضحضاح جنوب المحافظة.

وأوضحت البلدية أن التعديات تَمَثّلت في مسوحات وبناء أحواش وعقوم ترابية، وأزيلت بمشاركة من لجنة التعديات، والجهات الأمنية بالمحافظة، وتطبيق الأنظمة واللوائح بحق المخالفين.

بلدية محافظة ظهران الجنوب أمانة منطقة عسير

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
ظهران الجنوب.. استعادة 5 آلاف م2 من الأراضي الحكومية
سبق

استعادت بلدية محافظة ظهران الجنوب التابعة لأمانة منطقة عسير، أراضي حكوميةً مساحتها أكثر من 5 آلاف متر مربع اعتُدِيَ عليها أمس في موقع الضحضاح جنوب المحافظة.

وأوضحت البلدية أن التعديات تَمَثّلت في مسوحات وبناء أحواش وعقوم ترابية، وأزيلت بمشاركة من لجنة التعديات، والجهات الأمنية بالمحافظة، وتطبيق الأنظمة واللوائح بحق المخالفين.

27 مايو 2020 - 4 شوّال 1441
09:28 AM

ظهران الجنوب.. استعادة 5 آلاف م2 من الأراضي الحكومية

اعتُدِيَ عليها أمس في الضحضاح جنوب المحافظة.. عقوم وأحواش

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - ظهران الجنوب
0
388

استعادت بلدية محافظة ظهران الجنوب التابعة لأمانة منطقة عسير، أراضي حكوميةً مساحتها أكثر من 5 آلاف متر مربع اعتُدِيَ عليها أمس في موقع الضحضاح جنوب المحافظة.

وأوضحت البلدية أن التعديات تَمَثّلت في مسوحات وبناء أحواش وعقوم ترابية، وأزيلت بمشاركة من لجنة التعديات، والجهات الأمنية بالمحافظة، وتطبيق الأنظمة واللوائح بحق المخالفين.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,551
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,828
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,867
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,635

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

ثلاثة لاءات

ثلاثة لاءات

صالح المسلّم
سفراء.. الوداع الأخير

سفراء.. الوداع الأخير

عبدالسلام المشيطي
رسالة إلى القلب الكبير.. سيدي أنتم عيدنا

رسالة إلى القلب الكبير.. سيدي أنتم عيدنا

عبدالغني الشيخ
العيد عن بُعد..!!

العيد عن بُعد..!!

محمد الصيـعري
التطوع الصحي.. خطوة للأمام

التطوع الصحي.. خطوة للأمام

ماجد البريكان
كل عام ووطن الشموخ بألف خير

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

علي آل شرمة
تكبيرات العيد.. شكرًا لـ"الشؤون الإسلامية"

تكبيرات العيد.. شكرًا لـ"الشؤون الإسلامية"

عبدالرحمن المرشد
هؤلاء أحق بالزكاة

هؤلاء أحق بالزكاة

أحمد عجب
(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

حسن آل عمير
بين أبي قحط ومرزوقة

بين أبي قحط ومرزوقة

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة