ظهران الجنوب.. استعادة 5 آلاف م2 من الأراضي الحكومية

اعتُدِيَ عليها أمس في الضحضاح جنوب المحافظة.. عقوم وأحواش

استعادت بلدية محافظة ظهران الجنوب التابعة لأمانة منطقة عسير، أراضي حكوميةً مساحتها أكثر من 5 آلاف متر مربع اعتُدِيَ عليها أمس في موقع الضحضاح جنوب المحافظة.

وأوضحت البلدية أن التعديات تَمَثّلت في مسوحات وبناء أحواش وعقوم ترابية، وأزيلت بمشاركة من لجنة التعديات، والجهات الأمنية بالمحافظة، وتطبيق الأنظمة واللوائح بحق المخالفين.