أمير الباحة شاكراً للقيادة "رفع منع التجول": دولة تحمي ودور للمواطن والمقيم

شدد على أهمية اتباع تعليمات "الصحة" الصادرة والإبلاغ عن الحالات المصابة

رفع الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، عظيم الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة صدور الموافقة الكريمة على رفع منع التجول في كافة مدن المملكة والعودة إلى الأوضاع الطبيعية.

وأشار إلى أن هذه الموافقة الكريمة أتت من حرص واهتمام من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -أيدهما الله- على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في هذا البلد المعطاء وما تم اتخاذه من إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد 19COVID، مبيناً أن ما قامت به الدولة من خطط أسهمت ولله الحمد في حماية المواطنين والمقيمين من خطر هذا الفيروس وهنا يأتي الدور الكبير من المواطنين والمقيمين في التعاون مع الجهات المعنية للحد من انتشار فيروس كورونا من خلال زيادة الوعي والمسؤولية باتباع التعليمات الصادرة من وزارة الصحة وذلك بتطبيق التباعد الاجتماعي ولبس الكمامات والمداومة على التعقيم والبعد عن التجمعات والإبلاغ عند ظهور حالات الإصابة بهذا الوباء.

وسأل أمير منطقة الباحة، المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على ما يبذلانه من جهود لتوفير سبل الراحة والرفاهية لشعب المملكة الوفي وأن يديم على هذا البلد أمنه واستقراره وأن ينصر جنودنا على الثغور أنه ولي ذلك والقادر عليه.