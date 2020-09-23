رفع رجل الأعمال فيصل بن حروش الجرباء، تهانيه إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وإلى ولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، حفظهما الله، وإلى الشعب السعودي الكريم، بمناسبة اليوم الوطني التسعين للمملكة.
"الجرباء" يهنئ القيادة والشعب بالعيد الوطني
رفع رجل الأعمال فيصل بن حروش الجرباء، تهانيه إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وإلى ولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، حفظهما الله، وإلى الشعب السعودي الكريم، بمناسبة اليوم الوطني التسعين للمملكة.
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"الجرباء" يهنئ القيادة والشعب بالعيد الوطنيصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-09-23
23 سبتمبر 2020 - 6 صفر 1442
05:19 PM
"الجرباء" يهنئ القيادة والشعب بالعيد الوطني
رفع رجل الأعمال فيصل بن حروش الجرباء، تهانيه إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وإلى ولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، حفظهما الله، وإلى الشعب السعودي الكريم، بمناسبة اليوم الوطني التسعين للمملكة.
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