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"القوات المسلحة" تنظّم حملة تبرع بالدم بمتنزه الردف بالطائف

تفعيلاً لدور الشراكة المجتمعية مع الأمانة ولتوفير الاحتياجات

نظّمت إدارة مستشفيات القوات المسلحة بمنطقة الطائف وبإشراف ومتابعة مدير إدارتها اللواء الدكتور ياسر بن حسن بابعير، حملة التبرع بالدم بمتنزه الردف، بالتعاون مع أمانة المحافظة وأمينها الدكتور أحمد بن عزيز القثامي.

وتمّ تأمين عربة تبرع بالدم مجهّزة بأحدث التقنيات والإمكانات، وفريق عمل متكامل لاستقبال المتبرعين بالدم إيماناً بأهمية التبرع وتأمين الاحتياج المطلوب لمخزون الدم بمختلف مكوناته الذي يعد ركيزة أساسية لنقل الدم للمرضى وإجراء العمليات الجراحية المختلفة وتفعيل دور الشراكة المجتمعية.

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"القوات المسلحة" تنظّم حملة تبرع بالدم بمتنزه الردف بالطائف
سبق

نظّمت إدارة مستشفيات القوات المسلحة بمنطقة الطائف وبإشراف ومتابعة مدير إدارتها اللواء الدكتور ياسر بن حسن بابعير، حملة التبرع بالدم بمتنزه الردف، بالتعاون مع أمانة المحافظة وأمينها الدكتور أحمد بن عزيز القثامي.

وتمّ تأمين عربة تبرع بالدم مجهّزة بأحدث التقنيات والإمكانات، وفريق عمل متكامل لاستقبال المتبرعين بالدم إيماناً بأهمية التبرع وتأمين الاحتياج المطلوب لمخزون الدم بمختلف مكوناته الذي يعد ركيزة أساسية لنقل الدم للمرضى وإجراء العمليات الجراحية المختلفة وتفعيل دور الشراكة المجتمعية.

23 يونيو 2021 - 13 ذو القعدة 1442
10:23 AM

"القوات المسلحة" تنظّم حملة تبرع بالدم بمتنزه الردف بالطائف

تفعيلاً لدور الشراكة المجتمعية مع الأمانة ولتوفير الاحتياجات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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نظّمت إدارة مستشفيات القوات المسلحة بمنطقة الطائف وبإشراف ومتابعة مدير إدارتها اللواء الدكتور ياسر بن حسن بابعير، حملة التبرع بالدم بمتنزه الردف، بالتعاون مع أمانة المحافظة وأمينها الدكتور أحمد بن عزيز القثامي.

وتمّ تأمين عربة تبرع بالدم مجهّزة بأحدث التقنيات والإمكانات، وفريق عمل متكامل لاستقبال المتبرعين بالدم إيماناً بأهمية التبرع وتأمين الاحتياج المطلوب لمخزون الدم بمختلف مكوناته الذي يعد ركيزة أساسية لنقل الدم للمرضى وإجراء العمليات الجراحية المختلفة وتفعيل دور الشراكة المجتمعية.

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