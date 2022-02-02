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"عيب خطير".. "تيسلا" تستدعي أكثر من 53 ألف سيارة

من طراز "القيادة الذاتية الكاملة".. خطأ وسائق يقظ يتدخل

قررت شركة تيسلا لصناعة السيارات، استدعاء أكثر من 53 ألف سيارة، من طراز "القيادة الذاتية الكاملة"، بسبب وجود خطأ في برمجتها.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن هذا الاستدعاء لسيارات شركة تيسلا يشمل طرز "S"و"X"و"3" و"Y"، التي جرى إنتاجها ضمن برنامج "القيادة الذاتية الكاملة"، وهو برنامج أثار الجدل، بسبب وجود خدمة تهدف إلى السماح للسيارة بقيادة نفسها في يوم من الأيام بشكلٍ كامل.

ورغم أن هذه السيارات حققت تقدماً على صعيد الالتزام بقواعد المرور، إلا أنها فشلت في بعض الأحيان، بحسب شهادات سائقين، قالوا إن الأمر يحتاج إلى سائق يقظ يتدخل للسيطرة على السيارة في وقت الخطأ.

وقالت تيسلا، وفق سكاي نيوز عربية، إن السائقين لا يحتاجون إلى إرجاع سياراتهم من أجل الصيانة، متحدثة عن أنها ستقوم بإصدار نسخة محدثة من برنامج "القيادة الذاتية الكاملة"، عبر الإنترنت، في وقتٍ لاحق من فبراير الجاري.

وقالت الإدارة في بيان: "يحظر قانون سلامة المركبات على الشركات المصنّعة بيع المركبات التي بها عيوب تشكل مخاطر غير معقولة على السلامة، بما في ذلك خيارات التصميم المتعمدة غير الآمنة. إذا أظهرت المعلومات احتمال وجود مخاطر تتعلق بالسلام، وأكدت أنها ستتصرف على الفور بناء على ما سبق.

ويشمل الاستدعاء السيارات ذات ميزة التوقف المتدرج، ولا تعمل هذه الميزة إلا بوجود ظروف معينة، مثل رؤية واضحة في المكان وغير ذلك.

شركة تيسلا لصناعة السيارات

الرئيسية/ سيارات / أخبار السيارات

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"عيب خطير".. "تيسلا" تستدعي أكثر من 53 ألف سيارة
سبق

قررت شركة تيسلا لصناعة السيارات، استدعاء أكثر من 53 ألف سيارة، من طراز "القيادة الذاتية الكاملة"، بسبب وجود خطأ في برمجتها.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن هذا الاستدعاء لسيارات شركة تيسلا يشمل طرز "S"و"X"و"3" و"Y"، التي جرى إنتاجها ضمن برنامج "القيادة الذاتية الكاملة"، وهو برنامج أثار الجدل، بسبب وجود خدمة تهدف إلى السماح للسيارة بقيادة نفسها في يوم من الأيام بشكلٍ كامل.

ورغم أن هذه السيارات حققت تقدماً على صعيد الالتزام بقواعد المرور، إلا أنها فشلت في بعض الأحيان، بحسب شهادات سائقين، قالوا إن الأمر يحتاج إلى سائق يقظ يتدخل للسيطرة على السيارة في وقت الخطأ.

وقالت تيسلا، وفق سكاي نيوز عربية، إن السائقين لا يحتاجون إلى إرجاع سياراتهم من أجل الصيانة، متحدثة عن أنها ستقوم بإصدار نسخة محدثة من برنامج "القيادة الذاتية الكاملة"، عبر الإنترنت، في وقتٍ لاحق من فبراير الجاري.

وقالت الإدارة في بيان: "يحظر قانون سلامة المركبات على الشركات المصنّعة بيع المركبات التي بها عيوب تشكل مخاطر غير معقولة على السلامة، بما في ذلك خيارات التصميم المتعمدة غير الآمنة. إذا أظهرت المعلومات احتمال وجود مخاطر تتعلق بالسلام، وأكدت أنها ستتصرف على الفور بناء على ما سبق.

ويشمل الاستدعاء السيارات ذات ميزة التوقف المتدرج، ولا تعمل هذه الميزة إلا بوجود ظروف معينة، مثل رؤية واضحة في المكان وغير ذلك.

02 فبراير 2022 - 1 رجب 1443
11:54 AM

"عيب خطير".. "تيسلا" تستدعي أكثر من 53 ألف سيارة

من طراز "القيادة الذاتية الكاملة".. خطأ وسائق يقظ يتدخل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قررت شركة تيسلا لصناعة السيارات، استدعاء أكثر من 53 ألف سيارة، من طراز "القيادة الذاتية الكاملة"، بسبب وجود خطأ في برمجتها.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن هذا الاستدعاء لسيارات شركة تيسلا يشمل طرز "S"و"X"و"3" و"Y"، التي جرى إنتاجها ضمن برنامج "القيادة الذاتية الكاملة"، وهو برنامج أثار الجدل، بسبب وجود خدمة تهدف إلى السماح للسيارة بقيادة نفسها في يوم من الأيام بشكلٍ كامل.

ورغم أن هذه السيارات حققت تقدماً على صعيد الالتزام بقواعد المرور، إلا أنها فشلت في بعض الأحيان، بحسب شهادات سائقين، قالوا إن الأمر يحتاج إلى سائق يقظ يتدخل للسيطرة على السيارة في وقت الخطأ.

وقالت تيسلا، وفق سكاي نيوز عربية، إن السائقين لا يحتاجون إلى إرجاع سياراتهم من أجل الصيانة، متحدثة عن أنها ستقوم بإصدار نسخة محدثة من برنامج "القيادة الذاتية الكاملة"، عبر الإنترنت، في وقتٍ لاحق من فبراير الجاري.

وقالت الإدارة في بيان: "يحظر قانون سلامة المركبات على الشركات المصنّعة بيع المركبات التي بها عيوب تشكل مخاطر غير معقولة على السلامة، بما في ذلك خيارات التصميم المتعمدة غير الآمنة. إذا أظهرت المعلومات احتمال وجود مخاطر تتعلق بالسلام، وأكدت أنها ستتصرف على الفور بناء على ما سبق.

ويشمل الاستدعاء السيارات ذات ميزة التوقف المتدرج، ولا تعمل هذه الميزة إلا بوجود ظروف معينة، مثل رؤية واضحة في المكان وغير ذلك.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,133
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,880
38 مليار ..

38 مليار ..

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