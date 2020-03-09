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"كوريا الجنوبية".. 96 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 7478 حالة

رويترز: المعدل يُظهر تباطؤ الزيادة إلى أدنى مستوى لها في 11 يومًا

أعلنت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، أن البلاد سجّلت 96 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات هناك إلى 7478.

وبحسب وكالة "رويترز"؛ فإن عدد المصابين وصل إلى 96 حالة تم تسجيلها في وقت سابق من اليوم؛ لكن المعدل يُظهر تباطؤ الزيادة إلى أدنى مستوى في 11 يومًا.

وتم اكتشاف 216 حالة من إجمالي الحالات الجديدة في مدينة دايغو، وإقليم كيونغ سانغ الشمالي (190 حالة و26 حالة على التوالي).

وفي غير هاتين المنطقتين، جاءت 10 حالات في سيئول، وحالتان في كوانغجو، وحالة في دايجون، و3 حالات في سيجونغ، و11 حالة في إقليم كيونغ كي، وحالة في إقليم كانغ وون، وحالة في إقليم تشونغ تشيونغ الشمالي، و4 حالات إقليم تشونغ تشونغ الجنوبي.

وسجل مجموع حالات الإصابة في مدينة دايغو وإقليم كيونغ سانغ الشمالي، 6.678 حالة (5.571 حالة و1.107 حالات على التوالي).

كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد

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"كوريا الجنوبية".. 96 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 7478 حالة
سبق

أعلنت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، أن البلاد سجّلت 96 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات هناك إلى 7478.

وبحسب وكالة "رويترز"؛ فإن عدد المصابين وصل إلى 96 حالة تم تسجيلها في وقت سابق من اليوم؛ لكن المعدل يُظهر تباطؤ الزيادة إلى أدنى مستوى في 11 يومًا.

وتم اكتشاف 216 حالة من إجمالي الحالات الجديدة في مدينة دايغو، وإقليم كيونغ سانغ الشمالي (190 حالة و26 حالة على التوالي).

وفي غير هاتين المنطقتين، جاءت 10 حالات في سيئول، وحالتان في كوانغجو، وحالة في دايجون، و3 حالات في سيجونغ، و11 حالة في إقليم كيونغ كي، وحالة في إقليم كانغ وون، وحالة في إقليم تشونغ تشيونغ الشمالي، و4 حالات إقليم تشونغ تشونغ الجنوبي.

وسجل مجموع حالات الإصابة في مدينة دايغو وإقليم كيونغ سانغ الشمالي، 6.678 حالة (5.571 حالة و1.107 حالات على التوالي).

09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
01:38 PM

"كوريا الجنوبية".. 96 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 7478 حالة

رويترز: المعدل يُظهر تباطؤ الزيادة إلى أدنى مستوى لها في 11 يومًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، أن البلاد سجّلت 96 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات هناك إلى 7478.

وبحسب وكالة "رويترز"؛ فإن عدد المصابين وصل إلى 96 حالة تم تسجيلها في وقت سابق من اليوم؛ لكن المعدل يُظهر تباطؤ الزيادة إلى أدنى مستوى في 11 يومًا.

وتم اكتشاف 216 حالة من إجمالي الحالات الجديدة في مدينة دايغو، وإقليم كيونغ سانغ الشمالي (190 حالة و26 حالة على التوالي).

وفي غير هاتين المنطقتين، جاءت 10 حالات في سيئول، وحالتان في كوانغجو، وحالة في دايجون، و3 حالات في سيجونغ، و11 حالة في إقليم كيونغ كي، وحالة في إقليم كانغ وون، وحالة في إقليم تشونغ تشيونغ الشمالي، و4 حالات إقليم تشونغ تشونغ الجنوبي.

وسجل مجموع حالات الإصابة في مدينة دايغو وإقليم كيونغ سانغ الشمالي، 6.678 حالة (5.571 حالة و1.107 حالات على التوالي).

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