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بالتعاون مع حرس الحدود.. "البيئة" تضبط  17 قاربًا مخالفًا لنظام الصيد بالليث

صادرت 43 "مخدجة" شباك صيد نايلون و2 شورات محظورة

ضبطت وزارة البيئة والمياه والزراعة وبالتعاون مع حرس الحدود ١٧ قاربًا من القوارب المخالفة لنظام صيد واستثمار حماية الثروات المائية بالمملكة بمحافظة الليث، وحررت محضر ضبط بالواقعة تمهيداً لتطبيق النظام بحقهم.

وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الليث المهندس يحيى بن عبدالرحمن المهابي أن الفرق التفتيشية بمكتب الوزارة بمحافظة الليث قاموا بعمل جولة وضبطوا من خلالها 43 "مخدجة" شباك صيد نايلون و2 شورات نايلون محظورة في مياه المملكة الإقليمية.

وبين المهابي أن حظر هذه الأنواع من الشباك يأتي حمايةً للثروة المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة؛ لما لها من تأثير سلبي على المخزون السمكي والكائنات البحرية وبيئة الشعاب المرجانية، إضافة إلى ما تلحقه من أضرار بمحركات الوسائط البحرية.

من جهته أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جار الله الغامدي أن فرع الوزارة سوف يقوم بمتابعة الجولات الرقابية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة مطبقًا الأنظمة والتعليمات بحق جميع المخالفين للحد من مخالفات الثروة السمكية في المنطقة .

وزارة البيئة والمياه والزراعة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالتعاون مع حرس الحدود.. "البيئة" تضبط  17 قاربًا مخالفًا لنظام الصيد بالليث
سبق

ضبطت وزارة البيئة والمياه والزراعة وبالتعاون مع حرس الحدود ١٧ قاربًا من القوارب المخالفة لنظام صيد واستثمار حماية الثروات المائية بالمملكة بمحافظة الليث، وحررت محضر ضبط بالواقعة تمهيداً لتطبيق النظام بحقهم.

وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الليث المهندس يحيى بن عبدالرحمن المهابي أن الفرق التفتيشية بمكتب الوزارة بمحافظة الليث قاموا بعمل جولة وضبطوا من خلالها 43 "مخدجة" شباك صيد نايلون و2 شورات نايلون محظورة في مياه المملكة الإقليمية.

وبين المهابي أن حظر هذه الأنواع من الشباك يأتي حمايةً للثروة المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة؛ لما لها من تأثير سلبي على المخزون السمكي والكائنات البحرية وبيئة الشعاب المرجانية، إضافة إلى ما تلحقه من أضرار بمحركات الوسائط البحرية.

من جهته أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جار الله الغامدي أن فرع الوزارة سوف يقوم بمتابعة الجولات الرقابية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة مطبقًا الأنظمة والتعليمات بحق جميع المخالفين للحد من مخالفات الثروة السمكية في المنطقة .

21 ديسمبر 2020 - 6 جمادى الأول 1442
02:18 PM

بالتعاون مع حرس الحدود.. "البيئة" تضبط  17 قاربًا مخالفًا لنظام الصيد بالليث

صادرت 43 "مخدجة" شباك صيد نايلون و2 شورات محظورة

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عبدالله الراجحي - جدة
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ضبطت وزارة البيئة والمياه والزراعة وبالتعاون مع حرس الحدود ١٧ قاربًا من القوارب المخالفة لنظام صيد واستثمار حماية الثروات المائية بالمملكة بمحافظة الليث، وحررت محضر ضبط بالواقعة تمهيداً لتطبيق النظام بحقهم.

وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الليث المهندس يحيى بن عبدالرحمن المهابي أن الفرق التفتيشية بمكتب الوزارة بمحافظة الليث قاموا بعمل جولة وضبطوا من خلالها 43 "مخدجة" شباك صيد نايلون و2 شورات نايلون محظورة في مياه المملكة الإقليمية.

وبين المهابي أن حظر هذه الأنواع من الشباك يأتي حمايةً للثروة المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة؛ لما لها من تأثير سلبي على المخزون السمكي والكائنات البحرية وبيئة الشعاب المرجانية، إضافة إلى ما تلحقه من أضرار بمحركات الوسائط البحرية.

من جهته أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جار الله الغامدي أن فرع الوزارة سوف يقوم بمتابعة الجولات الرقابية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة مطبقًا الأنظمة والتعليمات بحق جميع المخالفين للحد من مخالفات الثروة السمكية في المنطقة .

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