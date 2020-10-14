رُزق يحيى سرور محمد، بمولوده الأول "ذكر"، اتفق وحرمه على تسميته "فيصل"، ويتلقى "يحيى" التهاني والتبريكات بهذه المناسبة.
"يحيى" يرزق بمولوده الأول "فيصل"
رُزق يحيى سرور محمد، بمولوده الأول "ذكر"، اتفق وحرمه على تسميته "فيصل"، ويتلقى "يحيى" التهاني والتبريكات بهذه المناسبة.
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"يحيى" يرزق بمولوده الأول "فيصل"صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-10-14
14 أكتوبر 2020 - 27 صفر 1442
09:38 PM
اخر تعديل
14 أكتوبر 2020 - 27 صفر 1442
10:39 PM
"يحيى" يرزق بمولوده الأول "فيصل"
رُزق يحيى سرور محمد، بمولوده الأول "ذكر"، اتفق وحرمه على تسميته "فيصل"، ويتلقى "يحيى" التهاني والتبريكات بهذه المناسبة.
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