النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"يحيى" يرزق بمولوده الأول "فيصل"

رُزق يحيى سرور محمد، بمولوده الأول "ذكر"، اتفق وحرمه على تسميته "فيصل"، ويتلقى "يحيى" التهاني والتبريكات بهذه المناسبة.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
"يحيى" يرزق بمولوده الأول "فيصل"
سبق

رُزق يحيى سرور محمد، بمولوده الأول "ذكر"، اتفق وحرمه على تسميته "فيصل"، ويتلقى "يحيى" التهاني والتبريكات بهذه المناسبة.

14 أكتوبر 2020 - 27 صفر 1442
09:38 PM
اخر تعديل
14 أكتوبر 2020 - 27 صفر 1442
10:39 PM

"يحيى" يرزق بمولوده الأول "فيصل"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
206

رُزق يحيى سرور محمد، بمولوده الأول "ذكر"، اتفق وحرمه على تسميته "فيصل"، ويتلقى "يحيى" التهاني والتبريكات بهذه المناسبة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,911
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,487
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,907
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,397

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

واقع التدريب التقني والمهني..!

واقع التدريب التقني والمهني..!

ابتسام منصور القحطاني
المعلِّم عماد النهضة

المعلِّم عماد النهضة

غسان محمد عسيلان
بيوتنا يا وزير الإسكان

بيوتنا يا وزير الإسكان

أفنان آل زايد
لا بطالة مع رؤية 2030

لا بطالة مع رؤية 2030

سارة الجهني
لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

عبدالغني الشيخ
"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

ماجد البريكان
إنها أمي وليست العجوز..!

إنها أمي وليست العجوز..!

حسن آل عمير
الوصفة السعودية لهزيمة كورونا

الوصفة السعودية لهزيمة كورونا

علي آل شرمة
مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

غسان محمد عسيلان
حينما سقطت الطائرة

حينما سقطت الطائرة

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة