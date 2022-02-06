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الرئيس التونسي يحل المجلس الأعلى للقضاء

انتقد كثيراً التأخر في إصدار الأحكام في قضايا الفساد

قال الرئيس التونسي قيس سعيد؛ في ساعةٍ مبكرةٍ من صباح الأحد، إنه قرّر حل المجلس الأعلى للقضاء، وهو الجهاز الذي يعنى باستقلالية القضاء؛ معتبرا أن المجلس أصبح من الماضي.

وقال سعيد؛ إنه سيصدر مرسوماً مؤقتاً للمجلس.

يأتي قرار سعيد؛ بحل المجلس بعد انتقاداته اللاذعة على مدى أشهر للقضاة حين ردّد كثيراً بأنه لن يسمح بأن تكون هناك دولة للقضاء؛ بل هناك قضاء الدولة. وانتقد كثيراً تأخر القضاء في إصدار الأحكام في قضايا الفساد والإرهاب، قائلا إن هناك فساداً، وإنه مصر على إصلاح القضاء، وفق سكاي نيوز.

وقال سعيد؛ هذا الشهر إن القضاء هو وظيفة فقط داخل الدولة وليس سلطة، وألغى أيضاً الشهر الماضي كل الامتيازات المالية لأعضاء المجلس.

والمجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية تتمتع باستقلالية، ومن صلاحياتها حسن سير القضاء، وضمان استقلاليته، إضافة إلى تأديب القضاة ومنحهم الترقيات المهنية.

الرئيس التونسي قيس سعيد المجلس الأعلى للقضاء

الرئيسية/ أخبار العالم

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الرئيس التونسي يحل المجلس الأعلى للقضاء
سبق

قال الرئيس التونسي قيس سعيد؛ في ساعةٍ مبكرةٍ من صباح الأحد، إنه قرّر حل المجلس الأعلى للقضاء، وهو الجهاز الذي يعنى باستقلالية القضاء؛ معتبرا أن المجلس أصبح من الماضي.

وقال سعيد؛ إنه سيصدر مرسوماً مؤقتاً للمجلس.

يأتي قرار سعيد؛ بحل المجلس بعد انتقاداته اللاذعة على مدى أشهر للقضاة حين ردّد كثيراً بأنه لن يسمح بأن تكون هناك دولة للقضاء؛ بل هناك قضاء الدولة. وانتقد كثيراً تأخر القضاء في إصدار الأحكام في قضايا الفساد والإرهاب، قائلا إن هناك فساداً، وإنه مصر على إصلاح القضاء، وفق سكاي نيوز.

وقال سعيد؛ هذا الشهر إن القضاء هو وظيفة فقط داخل الدولة وليس سلطة، وألغى أيضاً الشهر الماضي كل الامتيازات المالية لأعضاء المجلس.

والمجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية تتمتع باستقلالية، ومن صلاحياتها حسن سير القضاء، وضمان استقلاليته، إضافة إلى تأديب القضاة ومنحهم الترقيات المهنية.

06 فبراير 2022 - 5 رجب 1443
09:01 AM

الرئيس التونسي يحل المجلس الأعلى للقضاء

انتقد كثيراً التأخر في إصدار الأحكام في قضايا الفساد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال الرئيس التونسي قيس سعيد؛ في ساعةٍ مبكرةٍ من صباح الأحد، إنه قرّر حل المجلس الأعلى للقضاء، وهو الجهاز الذي يعنى باستقلالية القضاء؛ معتبرا أن المجلس أصبح من الماضي.

وقال سعيد؛ إنه سيصدر مرسوماً مؤقتاً للمجلس.

يأتي قرار سعيد؛ بحل المجلس بعد انتقاداته اللاذعة على مدى أشهر للقضاة حين ردّد كثيراً بأنه لن يسمح بأن تكون هناك دولة للقضاء؛ بل هناك قضاء الدولة. وانتقد كثيراً تأخر القضاء في إصدار الأحكام في قضايا الفساد والإرهاب، قائلا إن هناك فساداً، وإنه مصر على إصلاح القضاء، وفق سكاي نيوز.

وقال سعيد؛ هذا الشهر إن القضاء هو وظيفة فقط داخل الدولة وليس سلطة، وألغى أيضاً الشهر الماضي كل الامتيازات المالية لأعضاء المجلس.

والمجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية تتمتع باستقلالية، ومن صلاحياتها حسن سير القضاء، وضمان استقلاليته، إضافة إلى تأديب القضاة ومنحهم الترقيات المهنية.

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