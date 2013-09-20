نشرت الهيئة العامة للغذاء والدواء حاسبة جرعة الباراسيتامول للأطفال. وأشارت الهيئة إلى أن تقدير الجرعة الصحيحة للطفل ضروري لسلامته، لافتة إلى أن حاسبة الباراسيتامول توفر إمكانية معرفة الجرعة الصحيحة للمستحضر بأشكاله الدوائية المتعددة. وأضافت أن الحاسبة تعتمد على الوزن والتركيز في الشراب أو القطرات الموصوفة.

"الغذاء والدواء": حاسبة جرعة الباراسيتامول للأطفال ضرورية جدًا لسلامتهم صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-09-20 نشرت الهيئة العامة للغذاء والدواء حاسبة جرعة الباراسيتامول للأطفال.

وأشارت الهيئة إلى أن تقدير الجرعة الصحيحة للطفل ضروري لسلامته، لافتة إلى أن حاسبة الباراسيتامول توفر إمكانية معرفة الجرعة الصحيحة للمستحضر بأشكاله الدوائية المتعددة.

وأضافت أن الحاسبة تعتمد على الوزن والتركيز في الشراب أو القطرات الموصوفة.

20 سبتمبر 2021 - 13 صفر 1443 02:34 PM

"الغذاء والدواء": حاسبة جرعة الباراسيتامول للأطفال ضرورية جدًا لسلامتهم تعتمد على وزن الطفل وتركيز المادة في الشراب أو القطرات الموصوفة





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نشرت الهيئة العامة للغذاء والدواء حاسبة جرعة الباراسيتامول للأطفال.

وأشارت الهيئة إلى أن تقدير الجرعة الصحيحة للطفل ضروري لسلامته، لافتة إلى أن حاسبة الباراسيتامول توفر إمكانية معرفة الجرعة الصحيحة للمستحضر بأشكاله الدوائية المتعددة.

وأضافت أن الحاسبة تعتمد على الوزن والتركيز في الشراب أو القطرات الموصوفة.