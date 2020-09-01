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"الصحة": تسجيل 898 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 718 خلال الـ24 ساعة الماضية

وسط تنافس شديد.. وسائل جذب شركات الطيران الأميركية للركاب

وسط تنافس شرس بين شركات الطيران الأمريكية، تدور معركة تحطيم الأسعار لجذب أكبر عدد من الركاب في محاولة لتعويض الخسائر الهائلة التي أصابت قطاع الطيران بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

تفصيلًا: أعلنت شركة أمريكان إيرلاينز وشركة دلتا إيرلاينز، أنهما ستلغيان رسوم تغيير المواعيد والحجوزات على معظم الرحلات الداخلية وفق السي ان ان.

جاء ذلك بعد إعلان شركة يونايتد إيرلاينز أنها ستلغي رسوم تغيير الرحلات بشكل دائم لمعظم الرحلات الداخلية لزيادة الدخل وجذب الركاب، وتبعتها شركة أمريكان إيرلاينز ثم دلتا ثم ساوثويست إيرلاين التي لا تتقاضى أيضًا رسوم تغيير على التذاكر.

وأعلنت شركة أمريكان إيرلاينز اتخاذها لخطوة أبعد بإلغاء رسوم التغيير على التذاكر لبعض الوجهات الدولية، مثل كندا والمكسيك ودول أخرى في البحر الكاريبي.

وأبلغت شركات الطيران الأمريكية عن خسائر بمليارات الدولارات، لكن عودة ظهور الفيروس أحبطت الآمال في التعافي السريع.

وتمثل الرسوم المحصلة من تغيير التذاكر دخلًا مربحًا لشركات الطيران؛ حيث ربحت الشركات الأمريكية 2.8 مليار دولار من هذه الرسوم في عام 2019؛ أي ما يعادل 1.4% من إجمالي إيرادات التشغيل.

الرئيسية/ سياحة / سفر وطيران

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وسط تنافس شديد.. وسائل جذب شركات الطيران الأميركية للركاب
سبق

وسط تنافس شرس بين شركات الطيران الأمريكية، تدور معركة تحطيم الأسعار لجذب أكبر عدد من الركاب في محاولة لتعويض الخسائر الهائلة التي أصابت قطاع الطيران بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

تفصيلًا: أعلنت شركة أمريكان إيرلاينز وشركة دلتا إيرلاينز، أنهما ستلغيان رسوم تغيير المواعيد والحجوزات على معظم الرحلات الداخلية وفق السي ان ان.

جاء ذلك بعد إعلان شركة يونايتد إيرلاينز أنها ستلغي رسوم تغيير الرحلات بشكل دائم لمعظم الرحلات الداخلية لزيادة الدخل وجذب الركاب، وتبعتها شركة أمريكان إيرلاينز ثم دلتا ثم ساوثويست إيرلاين التي لا تتقاضى أيضًا رسوم تغيير على التذاكر.

وأعلنت شركة أمريكان إيرلاينز اتخاذها لخطوة أبعد بإلغاء رسوم التغيير على التذاكر لبعض الوجهات الدولية، مثل كندا والمكسيك ودول أخرى في البحر الكاريبي.

وأبلغت شركات الطيران الأمريكية عن خسائر بمليارات الدولارات، لكن عودة ظهور الفيروس أحبطت الآمال في التعافي السريع.

وتمثل الرسوم المحصلة من تغيير التذاكر دخلًا مربحًا لشركات الطيران؛ حيث ربحت الشركات الأمريكية 2.8 مليار دولار من هذه الرسوم في عام 2019؛ أي ما يعادل 1.4% من إجمالي إيرادات التشغيل.

01 سبتمبر 2020 - 13 محرّم 1442
08:43 PM

وسط تنافس شديد.. وسائل جذب شركات الطيران الأميركية للركاب

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خالد خليل - الرياض
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417

وسط تنافس شرس بين شركات الطيران الأمريكية، تدور معركة تحطيم الأسعار لجذب أكبر عدد من الركاب في محاولة لتعويض الخسائر الهائلة التي أصابت قطاع الطيران بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

تفصيلًا: أعلنت شركة أمريكان إيرلاينز وشركة دلتا إيرلاينز، أنهما ستلغيان رسوم تغيير المواعيد والحجوزات على معظم الرحلات الداخلية وفق السي ان ان.

جاء ذلك بعد إعلان شركة يونايتد إيرلاينز أنها ستلغي رسوم تغيير الرحلات بشكل دائم لمعظم الرحلات الداخلية لزيادة الدخل وجذب الركاب، وتبعتها شركة أمريكان إيرلاينز ثم دلتا ثم ساوثويست إيرلاين التي لا تتقاضى أيضًا رسوم تغيير على التذاكر.

وأعلنت شركة أمريكان إيرلاينز اتخاذها لخطوة أبعد بإلغاء رسوم التغيير على التذاكر لبعض الوجهات الدولية، مثل كندا والمكسيك ودول أخرى في البحر الكاريبي.

وأبلغت شركات الطيران الأمريكية عن خسائر بمليارات الدولارات، لكن عودة ظهور الفيروس أحبطت الآمال في التعافي السريع.

وتمثل الرسوم المحصلة من تغيير التذاكر دخلًا مربحًا لشركات الطيران؛ حيث ربحت الشركات الأمريكية 2.8 مليار دولار من هذه الرسوم في عام 2019؛ أي ما يعادل 1.4% من إجمالي إيرادات التشغيل.

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