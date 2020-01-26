أمير المدينة المنورة: الاهتمام الأول لخادم الحرمين يتركز على مواصلة العمل لتحقيق التنمية الشاملة

ترأس الجلسة الثانية لمجلس المنطقة في دورته الأولى

رأس أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس المنطقة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز الجلسة الثانية للمجلس في دورته الأولى، وذلك بمقر هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة.

واستهل الأمير فيصل الاجتماع بكلمة أكد فيها أهمية بذل الجهود التي تحقق تطلعات القيادة الرشيدة من أجل إيجاد أفضل الخدمات في المجالات لأهالي المنطقة.

وأضاف أن الاهتمام الأول لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- يتركز على مواصلة العمل نحو تحقيق التنمية الشاملة في جميع مناطق المملكة وفي المجالات كافة، منوهاً بما تعيشه المملكة من قفزة نوعية على الأصعدة كافة، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية الاستمرار بالعمل المتواصل نحو التنمية المستدامة التي تُعد من أهم المشروعات التي تقوم عليها الدولة.

وأشاد أمير المنطقة بما حققه مجلس المنطقة في أعمال مسيرة التنمية من إنجازات، حاثاً أعضاء المجلس ولجانه على مضاعفة الجهود وتكريس العمل لمواصلة عجلة التنمية في المنطقة.

بدوره، أوضح مستشار أمير منطقة المدينة المنورة أمين عام مجلس المنطقة المهندس مساعد السليم أن أمانة المجلس قدمت نتائج متابعة وتوصيات الجلسة الأولى والثانية من الدورة الرابعة للمجلس والنتائج التي تحققت وفق التوصيات، مبيناً أن المجلس قدم عرضاً مرئياً حول استراتيجية أمانة المنطقة التي شملت عدداً من المشروعات، حيث أشاد المجلس بجهود الأمانة في إعداد الاستراتيجية لما لها من تأثير إيجابي في تطوير وتنمية المنطقة وبالأخص ما يتعلق بقطاع الخدمات والمرافق العامة المقدمة للمواطنين؛ سعياً إلى تحقيق رضاهم.

وأشار المهندس "السليم" إلى أن مجلس المدينة المنورة أكد قيام الأمانة بالتنسيق مع هيئة تطوير المنطقة حيال تنفيذ استراتيجيتها بما يضمن تكامل وفاعلية إنجاز المشروعات والأخذ بما لدى الهيئة من ملاحظات والعمل بها، مضيفاً أن المجلس أكد أيضاً قيام لجنة التنمية العمرانية والمشروعات بمجلس المنطقة برفع تقارير كل ثلاثة أشهر يوضح من خلالها قياس أداء المشروعات والمعوقات والتحديات التي قد تعيق تنفيذ الاستراتيجية.

وأكد المجلس قيام أمانة منطقة المدينة المنورة بوضع خطة إعلامية متكاملة بالتعريف باستراتيجيتها لإبراز جهود قطاعات المجتمع "أفراد ومؤسسات"، كما جرى استعراض تقرير عن متابعة المشروعات الحكومية بالمنطقة "أداء" المقدمة من هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة.