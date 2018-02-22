النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مدينة الملك عبدالله الرياضة تطلب من الجماهير حمل التذاكر الورقية للدخول في عملية السحب

من أجل الظفر بالسيارتين في مباريات الدوري وكأس الملك

أكدت مدينة الملك عبدالله الرياضة بجدة أنه بناءً على توجيهات الهيئة العامة للرياضة بشأن اعتماد تقديم "سيارتين لكل مباراة " للسحب عليها كجوائز للجماهير الحاضرة في مباريات الدوري السعودي للمحترفين وبطولة كأس الملك .

حيث قالت الإدارة العامة للتشغيل والفعاليات أنه يشترط أن يحمل المشجع تذكرة ورقية للدخول في عملية السحب .

وعليه نأمل من الجمهور الكريم طباعة تذاكرهم مسبقاً لتفادي الأزدحام بالملعب، علماً بأن هناك إمكانية طباعة التذاكر الإلكترونية في أكشاك التذاكر بمحيط الملعب.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
مدينة الملك عبدالله الرياضة تطلب من الجماهير حمل التذاكر الورقية للدخول في عملية السحب
سبق

أكدت مدينة الملك عبدالله الرياضة بجدة أنه بناءً على توجيهات الهيئة العامة للرياضة بشأن اعتماد تقديم "سيارتين لكل مباراة " للسحب عليها كجوائز للجماهير الحاضرة في مباريات الدوري السعودي للمحترفين وبطولة كأس الملك .

حيث قالت الإدارة العامة للتشغيل والفعاليات أنه يشترط أن يحمل المشجع تذكرة ورقية للدخول في عملية السحب .

وعليه نأمل من الجمهور الكريم طباعة تذاكرهم مسبقاً لتفادي الأزدحام بالملعب، علماً بأن هناك إمكانية طباعة التذاكر الإلكترونية في أكشاك التذاكر بمحيط الملعب.

22 فبراير 2018 - 6 جمادى الآخر 1439
07:14 PM

مدينة الملك عبدالله الرياضة تطلب من الجماهير حمل التذاكر الورقية للدخول في عملية السحب

من أجل الظفر بالسيارتين في مباريات الدوري وكأس الملك

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
0
550

أكدت مدينة الملك عبدالله الرياضة بجدة أنه بناءً على توجيهات الهيئة العامة للرياضة بشأن اعتماد تقديم "سيارتين لكل مباراة " للسحب عليها كجوائز للجماهير الحاضرة في مباريات الدوري السعودي للمحترفين وبطولة كأس الملك .

حيث قالت الإدارة العامة للتشغيل والفعاليات أنه يشترط أن يحمل المشجع تذكرة ورقية للدخول في عملية السحب .

وعليه نأمل من الجمهور الكريم طباعة تذاكرهم مسبقاً لتفادي الأزدحام بالملعب، علماً بأن هناك إمكانية طباعة التذاكر الإلكترونية في أكشاك التذاكر بمحيط الملعب.

شارك برأيك
51
258

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
27,170
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
37,345
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
44,939
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
51,401

كاريكاتير

معاً أبداً

إنفوجرافيك

وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان
وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة