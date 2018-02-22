وعليه نأمل من الجمهور الكريم طباعة تذاكرهم مسبقاً لتفادي الأزدحام بالملعب، علماً بأن هناك إمكانية طباعة التذاكر الإلكترونية في أكشاك التذاكر بمحيط الملعب.

حيث قالت الإدارة العامة للتشغيل والفعاليات أنه يشترط أن يحمل المشجع تذكرة ورقية للدخول في عملية السحب .

أكدت مدينة الملك عبدالله الرياضة بجدة أنه بناءً على توجيهات الهيئة العامة للرياضة بشأن اعتماد تقديم "سيارتين لكل مباراة " للسحب عليها كجوائز للجماهير الحاضرة في مباريات الدوري السعودي للمحترفين وبطولة كأس الملك .

مدينة الملك عبدالله الرياضة تطلب من الجماهير حمل التذاكر الورقية للدخول في عملية السحب صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2018-02-22 أكدت مدينة الملك عبدالله الرياضة بجدة أنه بناءً على توجيهات الهيئة العامة للرياضة بشأن اعتماد تقديم "سيارتين لكل مباراة " للسحب عليها كجوائز للجماهير الحاضرة في مباريات الدوري السعودي للمحترفين وبطولة كأس الملك . حيث قالت الإدارة العامة للتشغيل والفعاليات أنه يشترط أن يحمل المشجع تذكرة ورقية للدخول في عملية السحب . وعليه نأمل من الجمهور الكريم طباعة تذاكرهم مسبقاً لتفادي الأزدحام بالملعب، علماً بأن هناك إمكانية طباعة التذاكر الإلكترونية في أكشاك التذاكر بمحيط الملعب.

22 فبراير 2018 - 6 جمادى الآخر 1439 07:14 PM

مدينة الملك عبدالله الرياضة تطلب من الجماهير حمل التذاكر الورقية للدخول في عملية السحب من أجل الظفر بالسيارتين في مباريات الدوري وكأس الملك





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أكدت مدينة الملك عبدالله الرياضة بجدة أنه بناءً على توجيهات الهيئة العامة للرياضة بشأن اعتماد تقديم "سيارتين لكل مباراة " للسحب عليها كجوائز للجماهير الحاضرة في مباريات الدوري السعودي للمحترفين وبطولة كأس الملك .

حيث قالت الإدارة العامة للتشغيل والفعاليات أنه يشترط أن يحمل المشجع تذكرة ورقية للدخول في عملية السحب .

وعليه نأمل من الجمهور الكريم طباعة تذاكرهم مسبقاً لتفادي الأزدحام بالملعب، علماً بأن هناك إمكانية طباعة التذاكر الإلكترونية في أكشاك التذاكر بمحيط الملعب.