تسريبات تكشف معلومات جديدة عن خليفة "آيفون X"

سيتم إطلاقه خلال عام 2018 المقبل

كشفت تقارير صحفية عديدة عن تسريبات جيدة متعلقة بما تمّ وصفه بـ"خليفة آيفونX" المرتقب.

وأشارت التقارير إلى أن شركة "أبل" الأمريكية تخطّط للكشف عن 3 هواتف دفعة واحدة، خلال عام 2018 المقبل.

ولكن أبرزها سيكون عبارة عن هاتف مزوّد بشاشة من نوع "OLED"، التي سبق أن اعتمدتها "أبل" في هاتفها الأحدث "آيفون X".

كما أوضحت التسريبات، أن الهاتف ستكون شاشته بقياس 6.3 بوصة.

وكانت الشركة الأمريكية قد اعتمدت في هاتفها الأحدث شاشات "OLED" بدلاً من شاشات "LCD"، السابقة التي زوّدت بها هاتفيها "آيفون 8" و"آيفون 8 بلس"، لكنها يبدو أنها قررت الاعتماد على شاشات "OLED"، بعدما أشاد بها عددٌ كبيرٌ من المستخدمين، خاصة أنها تقدم ألواناً أكثر إشراقاً وكفاءة، وأقل في استهلاك الطاقة.

وأوضحت التقارير التي نشرها موقع "بي جي آر" التكنولوجي الصيني، أن "أبل" تخطط أيضا لاعتماد تلك الشاشة في هاتف آخر، سيكون بقياس 5.8 بوصة، أما الهاتف الثالث فسيكون بشاشة "LCD" بقياس 6.1 بوصة.