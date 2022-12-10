النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تسريبات تكشف معلومات جديدة عن خليفة "آيفون X"

سيتم إطلاقه خلال عام 2018 المقبل

كشفت تقارير صحفية عديدة عن تسريبات جيدة متعلقة بما تمّ وصفه بـ"خليفة آيفونX" المرتقب.

وأشارت التقارير إلى أن شركة "أبل" الأمريكية تخطّط للكشف عن 3 هواتف دفعة واحدة، خلال عام 2018 المقبل.

ولكن أبرزها سيكون عبارة عن هاتف مزوّد بشاشة من نوع "OLED"، التي سبق أن اعتمدتها "أبل" في هاتفها الأحدث "آيفون X".

كما أوضحت التسريبات، أن الهاتف ستكون شاشته بقياس 6.3 بوصة.

وكانت الشركة الأمريكية قد اعتمدت في هاتفها الأحدث شاشات "OLED" بدلاً من شاشات "LCD"، السابقة التي زوّدت بها هاتفيها "آيفون 8" و"آيفون 8 بلس"، لكنها يبدو أنها قررت الاعتماد على شاشات "OLED"، بعدما أشاد بها عددٌ كبيرٌ من المستخدمين، خاصة أنها تقدم ألواناً أكثر إشراقاً وكفاءة، وأقل في استهلاك الطاقة.

وأوضحت التقارير التي نشرها موقع "بي جي آر" التكنولوجي الصيني، أن "أبل" تخطط أيضا لاعتماد تلك الشاشة في هاتف آخر، سيكون بقياس 5.8 بوصة، أما الهاتف الثالث فسيكون بشاشة "LCD" بقياس 6.1 بوصة.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

اعلان
تسريبات تكشف معلومات جديدة عن خليفة "آيفون X"
سبق

كشفت تقارير صحفية عديدة عن تسريبات جيدة متعلقة بما تمّ وصفه بـ"خليفة آيفونX" المرتقب.

وأشارت التقارير إلى أن شركة "أبل" الأمريكية تخطّط للكشف عن 3 هواتف دفعة واحدة، خلال عام 2018 المقبل.

ولكن أبرزها سيكون عبارة عن هاتف مزوّد بشاشة من نوع "OLED"، التي سبق أن اعتمدتها "أبل" في هاتفها الأحدث "آيفون X".

كما أوضحت التسريبات، أن الهاتف ستكون شاشته بقياس 6.3 بوصة.

وكانت الشركة الأمريكية قد اعتمدت في هاتفها الأحدث شاشات "OLED" بدلاً من شاشات "LCD"، السابقة التي زوّدت بها هاتفيها "آيفون 8" و"آيفون 8 بلس"، لكنها يبدو أنها قررت الاعتماد على شاشات "OLED"، بعدما أشاد بها عددٌ كبيرٌ من المستخدمين، خاصة أنها تقدم ألواناً أكثر إشراقاً وكفاءة، وأقل في استهلاك الطاقة.

وأوضحت التقارير التي نشرها موقع "بي جي آر" التكنولوجي الصيني، أن "أبل" تخطط أيضا لاعتماد تلك الشاشة في هاتف آخر، سيكون بقياس 5.8 بوصة، أما الهاتف الثالث فسيكون بشاشة "LCD" بقياس 6.1 بوصة.

08 ديسمبر 2017 - 20 ربيع الأول 1439
01:15 PM

تسريبات تكشف معلومات جديدة عن خليفة "آيفون X"

سيتم إطلاقه خلال عام 2018 المقبل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
0
3,455

كشفت تقارير صحفية عديدة عن تسريبات جيدة متعلقة بما تمّ وصفه بـ"خليفة آيفونX" المرتقب.

وأشارت التقارير إلى أن شركة "أبل" الأمريكية تخطّط للكشف عن 3 هواتف دفعة واحدة، خلال عام 2018 المقبل.

ولكن أبرزها سيكون عبارة عن هاتف مزوّد بشاشة من نوع "OLED"، التي سبق أن اعتمدتها "أبل" في هاتفها الأحدث "آيفون X".

كما أوضحت التسريبات، أن الهاتف ستكون شاشته بقياس 6.3 بوصة.

وكانت الشركة الأمريكية قد اعتمدت في هاتفها الأحدث شاشات "OLED" بدلاً من شاشات "LCD"، السابقة التي زوّدت بها هاتفيها "آيفون 8" و"آيفون 8 بلس"، لكنها يبدو أنها قررت الاعتماد على شاشات "OLED"، بعدما أشاد بها عددٌ كبيرٌ من المستخدمين، خاصة أنها تقدم ألواناً أكثر إشراقاً وكفاءة، وأقل في استهلاك الطاقة.

وأوضحت التقارير التي نشرها موقع "بي جي آر" التكنولوجي الصيني، أن "أبل" تخطط أيضا لاعتماد تلك الشاشة في هاتف آخر، سيكون بقياس 5.8 بوصة، أما الهاتف الثالث فسيكون بشاشة "LCD" بقياس 6.1 بوصة.

شارك برأيك
23
40

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
39,972
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
42,237
4.7 مليار ..

4.7 مليار ..

02 نوفمبر
18,654
93.8 مليار دولار ..

93.8 مليار دولار ..

29 أكتوبر
61,818

كاريكاتير

الصورة الكاملة

إنفوجرافيك

#انفوجرافيك_سبق: "العواد" من اجتماع وزراء الإعلام العرب في القاهرة .. التحديات كبيرة
#انفوجرافيك_سبق: "العواد" من اجتماع وزراء الإعلام العرب في القاهرة .. التحديات كبيرة

بروفايل

تركي آل الشيخ.. (النموذج) في مواجهة أسئلة التحديات القادمة
تركي آل الشيخ.. (النموذج) في مواجهة أسئلة التحديات القادمة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة