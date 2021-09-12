محافظ الأفلاج المكلف يستقبل عميد كلية التقنية

استقبل محافظ الأفلاج المكلف عبدالله المطيري، بمكتبه في المحافظة صباح اليوم، عميد الكلية التقنية بالأفلاج المهندس عيسى بن طرقي الزيادي، بعد تكليفه عميدًا للكلية بقرار محافظ المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني.

وهنّأه "المطيري" عميد كلية التقنية بالأفلاج على هذه الثقة؛ متمنيًا له التوفيق والسداد في خدمة الدين ثم المليك والوطن.

ومن جهته، أعرب "الزيادي" عن شكره وتقديره لمحافظ الأفلاج على حسن الاستقبال، وتوجيهاته بتقديم ما يخدم الوطن والمواطن.