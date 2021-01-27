رئيسة مجلس النواب الفلبيني تصل إلى الرياض غدًا

لبحث سبل تعزيز أواصر العلاقات بين البلدين

تصل رئيسة مجلس النواب الفلبيني غلوريا ماكاباغال أرويو والوفد المرافق لها إلى الرياض غدًا الاثنين، في زيارة رسمية إلى المملكة تستغرق عدة أيام؛ تلبية لدعوة من رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

وستعقد رئيسة مجلس النواب الفلبيني والوفد المرافق لها خلال الزيارة، اجتماعاً مع رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وعدد من كبار المسؤولين في المملكة؛ لبحث سبل تعزيز أواصر العلاقات بين البلدين وبشكل خاص علاقات التعاون البرلماني بين مجلس الشورى ومجلس النواب الفلبيني،

وستعقد معاليها أيضاً، اجتماعاً مع أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الفلبينية في مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس معالي رئيس اللجنة المهندس عباس بن أحمد هادي.

ويرافق رئيسة مجلس النواب الفلبيني خلال الزيارة، عدد من أعضاء مجلس النواب الفلبيني والمسؤولين فيه.