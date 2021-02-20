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الكشف عن تفاصيل نظام المدفوعات الفورية.. 10:20 الليلة

يُنتظر أن يتم الكشف عن تفاصيل نظام المدفوعات الفورية "سريع" في حفل افتراضي، يُقام عند الساعة الـ10:20 الليلة.

يُشار إلى أن النظام يُعتبر أحد أحدث أنظمة المدفوعات الوطنية الذي يتواءم مع استراتيجية البنك المركزي السعودي بالتحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد، كأحد مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية السعودية 2030.

الجدير بالذكر أن النظام سيكون برسوم أقل، ويشتمل على مميزات عدة، من ضمنها تحويل الأموال خلال الـ24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وإمكانية استخدام معرفات بديلة للتحويل، مثل رقم الجوال، والسجل المدني، إضافة إلى إمكانية التحويل دون إضافة وتفعيل المستفيد في حد العمليات السريعة.

البنك المركزي السعودي ساما نظام المدفوعات الفورية البنوك السعودية الدفوعات السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الكشف عن تفاصيل نظام المدفوعات الفورية.. 10:20 الليلة
سبق

يُنتظر أن يتم الكشف عن تفاصيل نظام المدفوعات الفورية "سريع" في حفل افتراضي، يُقام عند الساعة الـ10:20 الليلة.

يُشار إلى أن النظام يُعتبر أحد أحدث أنظمة المدفوعات الوطنية الذي يتواءم مع استراتيجية البنك المركزي السعودي بالتحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد، كأحد مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية السعودية 2030.

الجدير بالذكر أن النظام سيكون برسوم أقل، ويشتمل على مميزات عدة، من ضمنها تحويل الأموال خلال الـ24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وإمكانية استخدام معرفات بديلة للتحويل، مثل رقم الجوال، والسجل المدني، إضافة إلى إمكانية التحويل دون إضافة وتفعيل المستفيد في حد العمليات السريعة.

20 فبراير 2021 - 8 رجب 1442
09:29 PM
اخر تعديل
20 فبراير 2021 - 8 رجب 1442
10:43 PM

الكشف عن تفاصيل نظام المدفوعات الفورية.. 10:20 الليلة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
6
3,620

يُنتظر أن يتم الكشف عن تفاصيل نظام المدفوعات الفورية "سريع" في حفل افتراضي، يُقام عند الساعة الـ10:20 الليلة.

يُشار إلى أن النظام يُعتبر أحد أحدث أنظمة المدفوعات الوطنية الذي يتواءم مع استراتيجية البنك المركزي السعودي بالتحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد، كأحد مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية السعودية 2030.

الجدير بالذكر أن النظام سيكون برسوم أقل، ويشتمل على مميزات عدة، من ضمنها تحويل الأموال خلال الـ24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وإمكانية استخدام معرفات بديلة للتحويل، مثل رقم الجوال، والسجل المدني، إضافة إلى إمكانية التحويل دون إضافة وتفعيل المستفيد في حد العمليات السريعة.

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