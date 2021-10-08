النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

في مشاركتها الأولى.. كيف استطاعت "نورة" استقطاب زوار معرض الكتاب؟

عبر منصة بدأت كشخصية افتراضية لاسم فتاة تواجه مشكلة في البزنس

في مشاركتها الأولى بمعرض الرياض الدولي للكتاب بالرياض؛ استطاعت منصة "بزنس نورة" أن تستقطب الزوار وتجذبهم للتعرّف على مبادراتها والاستفادة منها.

"سبق" زارت الجناح، وحاولت معرفة تفاصيل المشاركة الأولى وانطباعاتها، ومن هي نورة صاحبة البزنس.

مديرة قسم التواصل في منصة "بزنس نورة" سهير أزيبي قالت لـ"سبق": سعداء جداً بهذه المشاركة الأولى لنا في المعرض، ولمسنا الأصداء من قِبل الزوار للاستفادة من المبادرات المقدّمة، والتي تأتي امتدادًا لأعداد المشتركين في المنصة من رواد الأعمال والمهتمين والبالغ عددهم 25 ألف مشترك يحصلون على خدمات مختلفة في مجال ريادة الأعمال.

وأضافت: المنصة قُدِّمت كمبادرة ريادية في 2016، وجاء اختيار اسم "بزنس نورة" كشخصية افتراضية لاسم فتاة تواجه مشكلة في البزنس وتشارك الناس الحلول.

وأردفت "أزيبي": تسعى منصة "بزنس نورة" للتطور ونقل المعرفة وإثراء المحتوى العربي في الأعمال، ولدينا الآن مطبوعان؛ الأول مفكرة ريادة الأعمال 101، وهي عبارة عن خريطة ذهنية صُممت لرواد الأعمال يرتب فيها الشخص جميع المعلومات التي تواجهه.

وتابعت: توفر المنصة خدمات متخصصة في مجال ريادة الأعمال تحت قسم "تعلم"، والذي يقدم نماذج تفاعلية ومقالات ومدونات وتجارب خبراء في مجال ريادة الأعمال، تحت إشراف أكثر من 60 كاتباً، بالإضافة إلى قسم "تواصل" ويتضمن أربع خدمات، خدمة إرشاد ومنصة، وخارطة الريادي.

وعن المشاركة؛ قالت "أزيبي": نُقدّم في جناح المنصة بالمعرض مفكرة تفاعلية تحت مسمى "مفكرة ريادة الأعمال 101" وكتاب "ريادة الأعمال ببساطة"، وحظي بتفاعل وإقبال زوار المعرض.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
في مشاركتها الأولى.. كيف استطاعت "نورة" استقطاب زوار معرض الكتاب؟
سبق

في مشاركتها الأولى بمعرض الرياض الدولي للكتاب بالرياض؛ استطاعت منصة "بزنس نورة" أن تستقطب الزوار وتجذبهم للتعرّف على مبادراتها والاستفادة منها.

"سبق" زارت الجناح، وحاولت معرفة تفاصيل المشاركة الأولى وانطباعاتها، ومن هي نورة صاحبة البزنس.

مديرة قسم التواصل في منصة "بزنس نورة" سهير أزيبي قالت لـ"سبق": سعداء جداً بهذه المشاركة الأولى لنا في المعرض، ولمسنا الأصداء من قِبل الزوار للاستفادة من المبادرات المقدّمة، والتي تأتي امتدادًا لأعداد المشتركين في المنصة من رواد الأعمال والمهتمين والبالغ عددهم 25 ألف مشترك يحصلون على خدمات مختلفة في مجال ريادة الأعمال.

وأضافت: المنصة قُدِّمت كمبادرة ريادية في 2016، وجاء اختيار اسم "بزنس نورة" كشخصية افتراضية لاسم فتاة تواجه مشكلة في البزنس وتشارك الناس الحلول.

وأردفت "أزيبي": تسعى منصة "بزنس نورة" للتطور ونقل المعرفة وإثراء المحتوى العربي في الأعمال، ولدينا الآن مطبوعان؛ الأول مفكرة ريادة الأعمال 101، وهي عبارة عن خريطة ذهنية صُممت لرواد الأعمال يرتب فيها الشخص جميع المعلومات التي تواجهه.

وتابعت: توفر المنصة خدمات متخصصة في مجال ريادة الأعمال تحت قسم "تعلم"، والذي يقدم نماذج تفاعلية ومقالات ومدونات وتجارب خبراء في مجال ريادة الأعمال، تحت إشراف أكثر من 60 كاتباً، بالإضافة إلى قسم "تواصل" ويتضمن أربع خدمات، خدمة إرشاد ومنصة، وخارطة الريادي.

وعن المشاركة؛ قالت "أزيبي": نُقدّم في جناح المنصة بالمعرض مفكرة تفاعلية تحت مسمى "مفكرة ريادة الأعمال 101" وكتاب "ريادة الأعمال ببساطة"، وحظي بتفاعل وإقبال زوار المعرض.

08 أكتوبر 2021 - 2 ربيع الأول 1443
04:29 PM

في مشاركتها الأولى.. كيف استطاعت "نورة" استقطاب زوار معرض الكتاب؟

عبر منصة بدأت كشخصية افتراضية لاسم فتاة تواجه مشكلة في البزنس

A A A
عمر السبيعي - الرياض
0
631

في مشاركتها الأولى بمعرض الرياض الدولي للكتاب بالرياض؛ استطاعت منصة "بزنس نورة" أن تستقطب الزوار وتجذبهم للتعرّف على مبادراتها والاستفادة منها.

"سبق" زارت الجناح، وحاولت معرفة تفاصيل المشاركة الأولى وانطباعاتها، ومن هي نورة صاحبة البزنس.

مديرة قسم التواصل في منصة "بزنس نورة" سهير أزيبي قالت لـ"سبق": سعداء جداً بهذه المشاركة الأولى لنا في المعرض، ولمسنا الأصداء من قِبل الزوار للاستفادة من المبادرات المقدّمة، والتي تأتي امتدادًا لأعداد المشتركين في المنصة من رواد الأعمال والمهتمين والبالغ عددهم 25 ألف مشترك يحصلون على خدمات مختلفة في مجال ريادة الأعمال.

وأضافت: المنصة قُدِّمت كمبادرة ريادية في 2016، وجاء اختيار اسم "بزنس نورة" كشخصية افتراضية لاسم فتاة تواجه مشكلة في البزنس وتشارك الناس الحلول.

وأردفت "أزيبي": تسعى منصة "بزنس نورة" للتطور ونقل المعرفة وإثراء المحتوى العربي في الأعمال، ولدينا الآن مطبوعان؛ الأول مفكرة ريادة الأعمال 101، وهي عبارة عن خريطة ذهنية صُممت لرواد الأعمال يرتب فيها الشخص جميع المعلومات التي تواجهه.

وتابعت: توفر المنصة خدمات متخصصة في مجال ريادة الأعمال تحت قسم "تعلم"، والذي يقدم نماذج تفاعلية ومقالات ومدونات وتجارب خبراء في مجال ريادة الأعمال، تحت إشراف أكثر من 60 كاتباً، بالإضافة إلى قسم "تواصل" ويتضمن أربع خدمات، خدمة إرشاد ومنصة، وخارطة الريادي.

وعن المشاركة؛ قالت "أزيبي": نُقدّم في جناح المنصة بالمعرض مفكرة تفاعلية تحت مسمى "مفكرة ريادة الأعمال 101" وكتاب "ريادة الأعمال ببساطة"، وحظي بتفاعل وإقبال زوار المعرض.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,331
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,837
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,999
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,533

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"سـاهر" في شـرورة..!!

"سـاهر" في شـرورة..!!

محمد الصيعري
تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

بندر الشهري
نقلك.. على مزاج المسؤول!!

نقلك.. على مزاج المسؤول!!

ماجد الحربي
التظاهرة الأجمل

التظاهرة الأجمل

مها الجبر
حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

بندر مغرم الشهري
احتيال أطباء..!

احتيال أطباء..!

عبدالرحمن المرشد
التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

علي آل شرمة
هل تحوَّل الطلاق إلى "داحس والغبراء"..!!

هل تحوَّل الطلاق إلى "داحس والغبراء"..!!

ماجد الحربي
عسير.. لم تعد العالمية صعبة

عسير.. لم تعد العالمية صعبة

حسن آل عمير
مجاعة اللمس!

مجاعة اللمس!

مها عبدالله الحقباني
محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

سعيد آل جندب
نجاحات رغم التحديات

نجاحات رغم التحديات

حواء القرني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة