قلّد مدير شرطة منطقة عسير اللواء عبدالعزيز صالح المغلوث، مدير شرطة بلقرن شجاع السبيعي، رتبته الجديدة "عقيد".
"السبيعي" إلى رتبة "عقيد" بشرطة بلقرن
قلّد مدير شرطة منطقة عسير اللواء عبدالعزيز صالح المغلوث، مدير شرطة بلقرن شجاع السبيعي، رتبته الجديدة "عقيد".شرطة بلقرن
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"السبيعي" إلى رتبة "عقيد" بشرطة بلقرنصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-12-18
18 ديسمبر 2019 - 21 ربيع الآخر 1441
06:55 PM
"السبيعي" إلى رتبة "عقيد" بشرطة بلقرن
قلّد مدير شرطة منطقة عسير اللواء عبدالعزيز صالح المغلوث، مدير شرطة بلقرن شجاع السبيعي، رتبته الجديدة "عقيد".
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