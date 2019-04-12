النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
مراعاة بحث الحلول اللازمة لتسهيل إجراءات تجديدها وإيصالها للعملاء

"ساما" توجه البنوك إلى تمديد صلاحية بطاقات الصرف الآلي وتعليق تجميد الحسابات البنكية

الملحقية الثقافية بأمريكا تشيد بدور الأطباء السعوديين المبتعثين في مواجهة كورونا

أسهموا ميدانيًا وبحثيًا لمواجهة الجائحة بالجامعات والمستشفيات الأمريكية

ضرب الأطباء السعوديون المبتعثون في الولايات المتحدة الأمريكية، أروع الأمثلة في خدمة الإنسانية لمواجهة جائحة كورونا، وسط إشادة الملحقية الثقافية في الولايات المتحدة بما يقدمونه من جهود في مواجهة هذا الوباء.

ويظل الأطباء المبتعثون، خير سفراء لدينهم وبلادهم وقد أسهموا ميدانيًا وبحثيًا لمواجهة جائحة فيروس كورونا بالجامعات والمستشفيات الأمريكية، والوقوف في خط الدفاع الأول لمكافحة هذا الفيروس، مبدين هؤلاء الأطباء قوةً وتحمسًا في تحمل هذه المسؤولية للتصدي للفيروس داخل الجامعات والمستشفيات الأمريكية.

وأشادت الملحقية الثقافية في الولايات المتحدة الأمريكية بدورها بجميع مبتعثيها من الأطباء الذين أسهموا ميدانيًا وبحثيًا لمواجهة جائحة كورونا بالجامعات والمستشفيات الأمريكية، كما أثنى القائم بأعمال الملحقية الثقافية بأمريكا الدكتور محمد الجبرين بالأطباء المبتعثين والممارسين في المستشفيات الأمريكية على جهودهم في مواجهة أزمة فيروس كورونا، ومشاركتهم البحثية في ذلك متمنيًا لهم التوفيق والسلامة للجميع.

أمريكا الملحقية الثقافية بأمريكا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الملحقية الثقافية بأمريكا تشيد بدور الأطباء السعوديين المبتعثين في مواجهة كورونا
سبق

ضرب الأطباء السعوديون المبتعثون في الولايات المتحدة الأمريكية، أروع الأمثلة في خدمة الإنسانية لمواجهة جائحة كورونا، وسط إشادة الملحقية الثقافية في الولايات المتحدة بما يقدمونه من جهود في مواجهة هذا الوباء.

ويظل الأطباء المبتعثون، خير سفراء لدينهم وبلادهم وقد أسهموا ميدانيًا وبحثيًا لمواجهة جائحة فيروس كورونا بالجامعات والمستشفيات الأمريكية، والوقوف في خط الدفاع الأول لمكافحة هذا الفيروس، مبدين هؤلاء الأطباء قوةً وتحمسًا في تحمل هذه المسؤولية للتصدي للفيروس داخل الجامعات والمستشفيات الأمريكية.

وأشادت الملحقية الثقافية في الولايات المتحدة الأمريكية بدورها بجميع مبتعثيها من الأطباء الذين أسهموا ميدانيًا وبحثيًا لمواجهة جائحة كورونا بالجامعات والمستشفيات الأمريكية، كما أثنى القائم بأعمال الملحقية الثقافية بأمريكا الدكتور محمد الجبرين بالأطباء المبتعثين والممارسين في المستشفيات الأمريكية على جهودهم في مواجهة أزمة فيروس كورونا، ومشاركتهم البحثية في ذلك متمنيًا لهم التوفيق والسلامة للجميع.

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
08:48 PM
اخر تعديل
12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
10:02 PM

الملحقية الثقافية بأمريكا تشيد بدور الأطباء السعوديين المبتعثين في مواجهة كورونا

أسهموا ميدانيًا وبحثيًا لمواجهة الجائحة بالجامعات والمستشفيات الأمريكية

A A A
ماجد الرفاعي - الرياض
7
1,725

ضرب الأطباء السعوديون المبتعثون في الولايات المتحدة الأمريكية، أروع الأمثلة في خدمة الإنسانية لمواجهة جائحة كورونا، وسط إشادة الملحقية الثقافية في الولايات المتحدة بما يقدمونه من جهود في مواجهة هذا الوباء.

ويظل الأطباء المبتعثون، خير سفراء لدينهم وبلادهم وقد أسهموا ميدانيًا وبحثيًا لمواجهة جائحة فيروس كورونا بالجامعات والمستشفيات الأمريكية، والوقوف في خط الدفاع الأول لمكافحة هذا الفيروس، مبدين هؤلاء الأطباء قوةً وتحمسًا في تحمل هذه المسؤولية للتصدي للفيروس داخل الجامعات والمستشفيات الأمريكية.

وأشادت الملحقية الثقافية في الولايات المتحدة الأمريكية بدورها بجميع مبتعثيها من الأطباء الذين أسهموا ميدانيًا وبحثيًا لمواجهة جائحة كورونا بالجامعات والمستشفيات الأمريكية، كما أثنى القائم بأعمال الملحقية الثقافية بأمريكا الدكتور محمد الجبرين بالأطباء المبتعثين والممارسين في المستشفيات الأمريكية على جهودهم في مواجهة أزمة فيروس كورونا، ومشاركتهم البحثية في ذلك متمنيًا لهم التوفيق والسلامة للجميع.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,151
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,362
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,951
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,198

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

سقط مَنْ يسيء للسعودية

سقط مَنْ يسيء للسعودية

جمعان الكرت
رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

حسن آل عمير
وصية "كورونا" الأخيرة

وصية "كورونا" الأخيرة

أحمد عجب
الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

علي آل شرمة
90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

عبدالرحمن المرشد
الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

عبدالرحمن القحطاني
أبطال الأزمة

أبطال الأزمة

عايد الهرفي
مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

عبدالغني الشيخ
"كورونا" بين الحبة السوداء ومنظمة الصحة

"كورونا" بين الحبة السوداء ومنظمة الصحة

جمعان الكرت
أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة