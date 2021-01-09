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"الاتحاد" يعمِّق جراح "ضمك" ويبقيه متذيلاً جدول الترتيب

عمَّق نادي الاتحاد جراح نادي ضمك بعدما تغلب عليه في الجولة الـ12 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين بفوز الاتحاد بهدف نظيف، سجّله اللاعب عبدالرحمن العبود في شوط المباراة الأول في الدقيقة الـ36.

وسجّل اللاعب فهد المولد هدفًا في الدقيقة الـ90 قبل أن يلجأ حكم المباراة لتقنية الـVAR ، ويقرر إلغاء الهدف.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد نادي الاتحاد إلى النقطة الـ21، فيما يبقى ضمك عند رصيده السابق البالغ 8 نقاط محتلاً بها المركز الأخير.

الاتحاد ضمك الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الاتحاد" يعمِّق جراح "ضمك" ويبقيه متذيلاً جدول الترتيب
سبق

عمَّق نادي الاتحاد جراح نادي ضمك بعدما تغلب عليه في الجولة الـ12 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين بفوز الاتحاد بهدف نظيف، سجّله اللاعب عبدالرحمن العبود في شوط المباراة الأول في الدقيقة الـ36.

وسجّل اللاعب فهد المولد هدفًا في الدقيقة الـ90 قبل أن يلجأ حكم المباراة لتقنية الـVAR ، ويقرر إلغاء الهدف.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد نادي الاتحاد إلى النقطة الـ21، فيما يبقى ضمك عند رصيده السابق البالغ 8 نقاط محتلاً بها المركز الأخير.

09 يناير 2021 - 25 جمادى الأول 1442
10:45 PM
اخر تعديل
10 يناير 2021 - 26 جمادى الأول 1442
01:25 AM

"الاتحاد" يعمِّق جراح "ضمك" ويبقيه متذيلاً جدول الترتيب

A A A
محمد السيّد - الرياض
2
1,963

عمَّق نادي الاتحاد جراح نادي ضمك بعدما تغلب عليه في الجولة الـ12 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين بفوز الاتحاد بهدف نظيف، سجّله اللاعب عبدالرحمن العبود في شوط المباراة الأول في الدقيقة الـ36.

وسجّل اللاعب فهد المولد هدفًا في الدقيقة الـ90 قبل أن يلجأ حكم المباراة لتقنية الـVAR ، ويقرر إلغاء الهدف.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد نادي الاتحاد إلى النقطة الـ21، فيما يبقى ضمك عند رصيده السابق البالغ 8 نقاط محتلاً بها المركز الأخير.

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