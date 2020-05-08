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كيف تتجنب "التخمة" في رمضان ؟.. "الذيابي" يجيب

مشكلات صحية يتعرض لها الصائمون في الشهر الكريم

أكد الدكتور عبدالله الذيابي أن التخمة تعد من أبرز المشاكل التي يتعرض لها الكثير من الصائمين، وهي عبارة عن انتفاخ وغازات وشعور بثقل شديد وعدم الراحة، وخصوصًا بعد تناول الطعام، ويزداد الشعور بالتخمة في شهر رمضان نتيجة الإكثار من تناول الأطعمة الدسمة والحلويات.

وقال طبيب الباطنة في مستشفى الحرس الوطني بالرياض لـ"سبق"، مع دخول شهر رمضان، يقبل بعضهم بسبب الجوع على تناول كمية كبيرة من الأكل في وجبة الإفطار؛ مما يتسبب في الإصابة بالتخمة، وهي الشعور بالشبع المفرط وامتلاء المعدة المزعج، ومن ثَمَّ الإحساس بالخمول والكسل وربما الغثيان، والرغبة في النوم وصعوبة الحركة، والتثاقل عن أداء العبادات الرمضانية.

وتابع: تحدث التخمة نتيجة لكمية الأكل وطريقة تناوله عند الإفطار، خصوصًا أنَّ المعدة خلال فترة الصيام كانت في فترة راحة طويلة قرابة 15 ساعة وتتفاجأ بكمية كبيرة من الأطعمة المتنوعة، كما أنَّ هرمونات المعدة تستغرق وقتًا لإرسال إشارات للدماغ للإحساس بالشبع.

وأضاف الذيابي أن الأسباب المؤدية لاضطراب المعدة والإصابة بالتخمة في شهر رمضان متعددة، أبرزها: الإكثار من الأكل، تناول الطعام بسرعة ومن دون مضغ جيد، عدم تهيئة المعدة لاستقبال الوجبة، تراكم الأطعمة في وجبة واحدة، تناول الأغذية المشبعة بالدهون والوجبات المقلية، الإفراط في تناول الحلويات والمشروبات المحتوية على الكافيين كالقهوة، أو المشروبات عالية السكريات.

وأوضح طبيب الباطنة أن هذه التخمة ليست بسبب الصيام ورمضان, إنما هي ناتجة عن الطريقة الخاطئة التي نتناول فيها وجبة الإفطار وما تحتويه مائدة الإفطار من وجبات دسمة, ولتفادي الإصابة بالتخمة في ليالي رمضان؛ يجب تقسيم الوجبات إلى وجبات صغيرة، وتدرّج في تناول الأكل: مثلاً ابدأ الإفطار بتناول التمر والماء ثم الشوربة دون إضافة الكريمة تمهيدًا لاستقبال الوجبة الرئيسة، حيث يُفضّل البدء بطبق من السلطة؛ لما فيها من الفائدة الغذائية المتعددة، بالإضافة إلى احتوائها على الألياف التي تساعد على الإحساس بالشبع، وتجنب تناول كميات كبيرة من الوجبة.

وأشار، للوقاية من التخمة يجب القيام بالخطوات التالية: امضغ الطعام جيدًا لتسهيل عملية الهضم على المعدة، انتبه لكمية الطعام التي تتناولها، لا تأكل حتى التخمة وتوقّف عند بداية الشعور بالشبع، قلل من الأطعمة الدهنية واستبدل بها الأطعمة المشوية، تجنَّب تناول الحلويات بعد الإفطار مباشرة، أجّل شرب الماء إلى ما بعد الوجبة من 30-60 دقيقة، مارس الرياضة بعد ساعتين من تناول الوجبة؛ إذ إنَّ ذلك يعزز عمل الجهاز الهضمي.

وأفاد الذيابي ، إنَّ تناول الشاي الأخضر أو البكتيريا النافعة غير مفيد في علاج التخمة، ولا يوجد علاج يُستخدم في مثل هذه الحالات، وهي مجرد اضطراب مؤقت للمعدة يتحسن بشكل تدريجي.

وفي الختام نصح الذيابي، بتطبيق التوجيه النبوي العظيم (فثلث لطعامك، وثلث لشرابك، وثلث لنفَسك) تسلم من التخمة، وتستمتع بالشهر الفضيل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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كيف تتجنب "التخمة" في رمضان ؟.. "الذيابي" يجيب
سبق

أكد الدكتور عبدالله الذيابي أن التخمة تعد من أبرز المشاكل التي يتعرض لها الكثير من الصائمين، وهي عبارة عن انتفاخ وغازات وشعور بثقل شديد وعدم الراحة، وخصوصًا بعد تناول الطعام، ويزداد الشعور بالتخمة في شهر رمضان نتيجة الإكثار من تناول الأطعمة الدسمة والحلويات.

وقال طبيب الباطنة في مستشفى الحرس الوطني بالرياض لـ"سبق"، مع دخول شهر رمضان، يقبل بعضهم بسبب الجوع على تناول كمية كبيرة من الأكل في وجبة الإفطار؛ مما يتسبب في الإصابة بالتخمة، وهي الشعور بالشبع المفرط وامتلاء المعدة المزعج، ومن ثَمَّ الإحساس بالخمول والكسل وربما الغثيان، والرغبة في النوم وصعوبة الحركة، والتثاقل عن أداء العبادات الرمضانية.

وتابع: تحدث التخمة نتيجة لكمية الأكل وطريقة تناوله عند الإفطار، خصوصًا أنَّ المعدة خلال فترة الصيام كانت في فترة راحة طويلة قرابة 15 ساعة وتتفاجأ بكمية كبيرة من الأطعمة المتنوعة، كما أنَّ هرمونات المعدة تستغرق وقتًا لإرسال إشارات للدماغ للإحساس بالشبع.

وأضاف الذيابي أن الأسباب المؤدية لاضطراب المعدة والإصابة بالتخمة في شهر رمضان متعددة، أبرزها: الإكثار من الأكل، تناول الطعام بسرعة ومن دون مضغ جيد، عدم تهيئة المعدة لاستقبال الوجبة، تراكم الأطعمة في وجبة واحدة، تناول الأغذية المشبعة بالدهون والوجبات المقلية، الإفراط في تناول الحلويات والمشروبات المحتوية على الكافيين كالقهوة، أو المشروبات عالية السكريات.

وأوضح طبيب الباطنة أن هذه التخمة ليست بسبب الصيام ورمضان, إنما هي ناتجة عن الطريقة الخاطئة التي نتناول فيها وجبة الإفطار وما تحتويه مائدة الإفطار من وجبات دسمة, ولتفادي الإصابة بالتخمة في ليالي رمضان؛ يجب تقسيم الوجبات إلى وجبات صغيرة، وتدرّج في تناول الأكل: مثلاً ابدأ الإفطار بتناول التمر والماء ثم الشوربة دون إضافة الكريمة تمهيدًا لاستقبال الوجبة الرئيسة، حيث يُفضّل البدء بطبق من السلطة؛ لما فيها من الفائدة الغذائية المتعددة، بالإضافة إلى احتوائها على الألياف التي تساعد على الإحساس بالشبع، وتجنب تناول كميات كبيرة من الوجبة.

وأشار، للوقاية من التخمة يجب القيام بالخطوات التالية: امضغ الطعام جيدًا لتسهيل عملية الهضم على المعدة، انتبه لكمية الطعام التي تتناولها، لا تأكل حتى التخمة وتوقّف عند بداية الشعور بالشبع، قلل من الأطعمة الدهنية واستبدل بها الأطعمة المشوية، تجنَّب تناول الحلويات بعد الإفطار مباشرة، أجّل شرب الماء إلى ما بعد الوجبة من 30-60 دقيقة، مارس الرياضة بعد ساعتين من تناول الوجبة؛ إذ إنَّ ذلك يعزز عمل الجهاز الهضمي.

وأفاد الذيابي ، إنَّ تناول الشاي الأخضر أو البكتيريا النافعة غير مفيد في علاج التخمة، ولا يوجد علاج يُستخدم في مثل هذه الحالات، وهي مجرد اضطراب مؤقت للمعدة يتحسن بشكل تدريجي.

وفي الختام نصح الذيابي، بتطبيق التوجيه النبوي العظيم (فثلث لطعامك، وثلث لشرابك، وثلث لنفَسك) تسلم من التخمة، وتستمتع بالشهر الفضيل.

08 مايو 2020 - 15 رمضان 1441
01:43 AM

كيف تتجنب "التخمة" في رمضان ؟.. "الذيابي" يجيب

مشكلات صحية يتعرض لها الصائمون في الشهر الكريم

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محمود الحمد - الرياض
3
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أكد الدكتور عبدالله الذيابي أن التخمة تعد من أبرز المشاكل التي يتعرض لها الكثير من الصائمين، وهي عبارة عن انتفاخ وغازات وشعور بثقل شديد وعدم الراحة، وخصوصًا بعد تناول الطعام، ويزداد الشعور بالتخمة في شهر رمضان نتيجة الإكثار من تناول الأطعمة الدسمة والحلويات.

وقال طبيب الباطنة في مستشفى الحرس الوطني بالرياض لـ"سبق"، مع دخول شهر رمضان، يقبل بعضهم بسبب الجوع على تناول كمية كبيرة من الأكل في وجبة الإفطار؛ مما يتسبب في الإصابة بالتخمة، وهي الشعور بالشبع المفرط وامتلاء المعدة المزعج، ومن ثَمَّ الإحساس بالخمول والكسل وربما الغثيان، والرغبة في النوم وصعوبة الحركة، والتثاقل عن أداء العبادات الرمضانية.

وتابع: تحدث التخمة نتيجة لكمية الأكل وطريقة تناوله عند الإفطار، خصوصًا أنَّ المعدة خلال فترة الصيام كانت في فترة راحة طويلة قرابة 15 ساعة وتتفاجأ بكمية كبيرة من الأطعمة المتنوعة، كما أنَّ هرمونات المعدة تستغرق وقتًا لإرسال إشارات للدماغ للإحساس بالشبع.

وأضاف الذيابي أن الأسباب المؤدية لاضطراب المعدة والإصابة بالتخمة في شهر رمضان متعددة، أبرزها: الإكثار من الأكل، تناول الطعام بسرعة ومن دون مضغ جيد، عدم تهيئة المعدة لاستقبال الوجبة، تراكم الأطعمة في وجبة واحدة، تناول الأغذية المشبعة بالدهون والوجبات المقلية، الإفراط في تناول الحلويات والمشروبات المحتوية على الكافيين كالقهوة، أو المشروبات عالية السكريات.

وأوضح طبيب الباطنة أن هذه التخمة ليست بسبب الصيام ورمضان, إنما هي ناتجة عن الطريقة الخاطئة التي نتناول فيها وجبة الإفطار وما تحتويه مائدة الإفطار من وجبات دسمة, ولتفادي الإصابة بالتخمة في ليالي رمضان؛ يجب تقسيم الوجبات إلى وجبات صغيرة، وتدرّج في تناول الأكل: مثلاً ابدأ الإفطار بتناول التمر والماء ثم الشوربة دون إضافة الكريمة تمهيدًا لاستقبال الوجبة الرئيسة، حيث يُفضّل البدء بطبق من السلطة؛ لما فيها من الفائدة الغذائية المتعددة، بالإضافة إلى احتوائها على الألياف التي تساعد على الإحساس بالشبع، وتجنب تناول كميات كبيرة من الوجبة.

وأشار، للوقاية من التخمة يجب القيام بالخطوات التالية: امضغ الطعام جيدًا لتسهيل عملية الهضم على المعدة، انتبه لكمية الطعام التي تتناولها، لا تأكل حتى التخمة وتوقّف عند بداية الشعور بالشبع، قلل من الأطعمة الدهنية واستبدل بها الأطعمة المشوية، تجنَّب تناول الحلويات بعد الإفطار مباشرة، أجّل شرب الماء إلى ما بعد الوجبة من 30-60 دقيقة، مارس الرياضة بعد ساعتين من تناول الوجبة؛ إذ إنَّ ذلك يعزز عمل الجهاز الهضمي.

وأفاد الذيابي ، إنَّ تناول الشاي الأخضر أو البكتيريا النافعة غير مفيد في علاج التخمة، ولا يوجد علاج يُستخدم في مثل هذه الحالات، وهي مجرد اضطراب مؤقت للمعدة يتحسن بشكل تدريجي.

وفي الختام نصح الذيابي، بتطبيق التوجيه النبوي العظيم (فثلث لطعامك، وثلث لشرابك، وثلث لنفَسك) تسلم من التخمة، وتستمتع بالشهر الفضيل.

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