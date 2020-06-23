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6 ملايين ريال في حسابات مستفيدي "كافل" لرعاية الأيتام بمكة خلال جائحة كورونا

تشتمل على تفريج الكربات والدعم المالي وتوفير الأدوية والأجهزة الطبية والكهربائية

أودعت مؤسسة كافل لرعاية الأيتام بمنطقة مكة المكرمة مبلغاً وقدره 6،380،150 ستة ملايين ,380 ألفاً و150 ريالاً خلال فترة جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الحسابات البنكية لمستفيديها تشمل الكفالة الشهرية للأيتام والأرامل والزكاة للمستحقين منهم، بالإضافة إلى تفريج الكربات والمساعدات المالية وتوفير الأدوية والأجهزة الطبية الطارئة والأجهزة الكهربائية.

كما قامت مؤسسة كافل بتوزيع أكثر من 1909 سلات غذائية و1716 كرتوناً من أفخر أنواع التمور استجابة لمبادرة أمير مكة والتي أطلقها بعنوان: (براً بمكة) لمساعدة الأسر المتضررة من جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19


من ناحيته، قدم الأمين العام لمؤسسة كافل الشيخ الدكتور عبدالعزيز الفايز شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان ولأمير منطقة مكة المكرمة مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل ولنائبه الأمير بدر بن سلطان على دعمهم ورعايتهم واهتمامهم حفظهم الله للتخفيف على الأيتام والأرامل من آثار هذه الجائحة داعياً الله تعالى أن يحفظ هذه البلاد المباركة وبلاد المسلمين من كل سوء وأن يرفع هذا الوباء عنا وعن جميع المسلمين.


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6 ملايين ريال في حسابات مستفيدي "كافل" لرعاية الأيتام بمكة خلال جائحة كورونا
سبق

أودعت مؤسسة كافل لرعاية الأيتام بمنطقة مكة المكرمة مبلغاً وقدره 6،380،150 ستة ملايين ,380 ألفاً و150 ريالاً خلال فترة جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الحسابات البنكية لمستفيديها تشمل الكفالة الشهرية للأيتام والأرامل والزكاة للمستحقين منهم، بالإضافة إلى تفريج الكربات والمساعدات المالية وتوفير الأدوية والأجهزة الطبية الطارئة والأجهزة الكهربائية.

كما قامت مؤسسة كافل بتوزيع أكثر من 1909 سلات غذائية و1716 كرتوناً من أفخر أنواع التمور استجابة لمبادرة أمير مكة والتي أطلقها بعنوان: (براً بمكة) لمساعدة الأسر المتضررة من جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19


من ناحيته، قدم الأمين العام لمؤسسة كافل الشيخ الدكتور عبدالعزيز الفايز شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان ولأمير منطقة مكة المكرمة مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل ولنائبه الأمير بدر بن سلطان على دعمهم ورعايتهم واهتمامهم حفظهم الله للتخفيف على الأيتام والأرامل من آثار هذه الجائحة داعياً الله تعالى أن يحفظ هذه البلاد المباركة وبلاد المسلمين من كل سوء وأن يرفع هذا الوباء عنا وعن جميع المسلمين.


23 يونيو 2020 - 2 ذو القعدة 1441
11:17 PM

6 ملايين ريال في حسابات مستفيدي "كافل" لرعاية الأيتام بمكة خلال جائحة كورونا

تشتمل على تفريج الكربات والدعم المالي وتوفير الأدوية والأجهزة الطبية والكهربائية

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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أودعت مؤسسة كافل لرعاية الأيتام بمنطقة مكة المكرمة مبلغاً وقدره 6،380،150 ستة ملايين ,380 ألفاً و150 ريالاً خلال فترة جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الحسابات البنكية لمستفيديها تشمل الكفالة الشهرية للأيتام والأرامل والزكاة للمستحقين منهم، بالإضافة إلى تفريج الكربات والمساعدات المالية وتوفير الأدوية والأجهزة الطبية الطارئة والأجهزة الكهربائية.

كما قامت مؤسسة كافل بتوزيع أكثر من 1909 سلات غذائية و1716 كرتوناً من أفخر أنواع التمور استجابة لمبادرة أمير مكة والتي أطلقها بعنوان: (براً بمكة) لمساعدة الأسر المتضررة من جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19


من ناحيته، قدم الأمين العام لمؤسسة كافل الشيخ الدكتور عبدالعزيز الفايز شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان ولأمير منطقة مكة المكرمة مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل ولنائبه الأمير بدر بن سلطان على دعمهم ورعايتهم واهتمامهم حفظهم الله للتخفيف على الأيتام والأرامل من آثار هذه الجائحة داعياً الله تعالى أن يحفظ هذه البلاد المباركة وبلاد المسلمين من كل سوء وأن يرفع هذا الوباء عنا وعن جميع المسلمين.


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