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"الجبير" يرحب بسفير فرنسا المعين لدى المملكة

متمنياً له التوفيق في مهام عمله الجديدة

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بمقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية فرنسا المعين لدى المملكة لودوفيك بوي، متمنياً للسفير الفرنسي التوفيق في مهام عمله الجديدة.

حضر الاستقبال مدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء السفير خالد بن مساعد العنقري، ووكيل الوزارة لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين.

وزير الدولة للشؤون الخارجية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجبير" يرحب بسفير فرنسا المعين لدى المملكة
سبق

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بمقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية فرنسا المعين لدى المملكة لودوفيك بوي، متمنياً للسفير الفرنسي التوفيق في مهام عمله الجديدة.

حضر الاستقبال مدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء السفير خالد بن مساعد العنقري، ووكيل الوزارة لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين.

19 أكتوبر 2020 - 2 ربيع الأول 1442
05:42 PM

"الجبير" يرحب بسفير فرنسا المعين لدى المملكة

متمنياً له التوفيق في مهام عمله الجديدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بمقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية فرنسا المعين لدى المملكة لودوفيك بوي، متمنياً للسفير الفرنسي التوفيق في مهام عمله الجديدة.

حضر الاستقبال مدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء السفير خالد بن مساعد العنقري، ووكيل الوزارة لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين.

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