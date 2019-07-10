النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 3159 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 226486

"يونا" يطلق منتدى إعلاميًّا حول مستقبل التعاون الإسلامي ما بعد الجائحة

يبحث أدوار ومهام المنظمة وبرامج ومشاريع التنمية المستدامة بالدول الأعضاء

يطلق اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا)، يوم الثلاثاء المقبل، منتداه الإعلامي الافتراضي، عبر الاتصال المرئي، وسيكون الضيف الرئيسي، أمين عام المنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في حوار مفتوح مع الإعلاميين.

ويشارك في المنتدى الذي تنعقد نسخته الأولى تحت عنوان "منظمة التعاون الإسلامي وأجهزتها في مرحلة ما بعد جائحة كورونا"، مندوبو الدول الأعضاء لدى المنظمة وقيادات وكالات الأنباء والمؤسسات الإعلامية في دول "التعاون الإسلامي".

ويبحث المنتدى أدوار ومهام المنظمة وبرامج ومشاريع التنمية المستدامة في الدول الأعضاء، وخطط الإصلاح في المنظمة وأجهزتها، في ضوء مخرجات جلستي تطارح الأفكار للإصلاح، وتداعيات أزمة كورونا، وآليات المنظمة لتعميق التعاون والتقارب بين الشعوب الإسلامية، ورؤية المنظمة في التعاطي مع ملفات الإسلاموفوبيا والفكر المتطرف.

يُذكر أنه بالإمكان التسجيل في المنتدى من خلال الرابط: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_1_8nK0PFRgKgj9dzzLROrw.

منظمة التعاون الإسلامي يونا

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"يونا" يطلق منتدى إعلاميًّا حول مستقبل التعاون الإسلامي ما بعد الجائحة
سبق

يطلق اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا)، يوم الثلاثاء المقبل، منتداه الإعلامي الافتراضي، عبر الاتصال المرئي، وسيكون الضيف الرئيسي، أمين عام المنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في حوار مفتوح مع الإعلاميين.

ويشارك في المنتدى الذي تنعقد نسخته الأولى تحت عنوان "منظمة التعاون الإسلامي وأجهزتها في مرحلة ما بعد جائحة كورونا"، مندوبو الدول الأعضاء لدى المنظمة وقيادات وكالات الأنباء والمؤسسات الإعلامية في دول "التعاون الإسلامي".

ويبحث المنتدى أدوار ومهام المنظمة وبرامج ومشاريع التنمية المستدامة في الدول الأعضاء، وخطط الإصلاح في المنظمة وأجهزتها، في ضوء مخرجات جلستي تطارح الأفكار للإصلاح، وتداعيات أزمة كورونا، وآليات المنظمة لتعميق التعاون والتقارب بين الشعوب الإسلامية، ورؤية المنظمة في التعاطي مع ملفات الإسلاموفوبيا والفكر المتطرف.

يُذكر أنه بالإمكان التسجيل في المنتدى من خلال الرابط: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_1_8nK0PFRgKgj9dzzLROrw.

10 يوليو 2020 - 19 ذو القعدة 1441
03:36 PM

"يونا" يطلق منتدى إعلاميًّا حول مستقبل التعاون الإسلامي ما بعد الجائحة

يبحث أدوار ومهام المنظمة وبرامج ومشاريع التنمية المستدامة بالدول الأعضاء

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
0
264

يطلق اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا)، يوم الثلاثاء المقبل، منتداه الإعلامي الافتراضي، عبر الاتصال المرئي، وسيكون الضيف الرئيسي، أمين عام المنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في حوار مفتوح مع الإعلاميين.

ويشارك في المنتدى الذي تنعقد نسخته الأولى تحت عنوان "منظمة التعاون الإسلامي وأجهزتها في مرحلة ما بعد جائحة كورونا"، مندوبو الدول الأعضاء لدى المنظمة وقيادات وكالات الأنباء والمؤسسات الإعلامية في دول "التعاون الإسلامي".

ويبحث المنتدى أدوار ومهام المنظمة وبرامج ومشاريع التنمية المستدامة في الدول الأعضاء، وخطط الإصلاح في المنظمة وأجهزتها، في ضوء مخرجات جلستي تطارح الأفكار للإصلاح، وتداعيات أزمة كورونا، وآليات المنظمة لتعميق التعاون والتقارب بين الشعوب الإسلامية، ورؤية المنظمة في التعاطي مع ملفات الإسلاموفوبيا والفكر المتطرف.

يُذكر أنه بالإمكان التسجيل في المنتدى من خلال الرابط: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_1_8nK0PFRgKgj9dzzLROrw.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,701
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,965
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,707
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,937

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الميت أبقى من الحي..!

الميت أبقى من الحي..!

أحمد عجب
من أسرار الحياة الزوجية السعيدة..!

من أسرار الحياة الزوجية السعيدة..!

غسان محمد عسيلان
دور سعودي مؤثر في السياحة الدولية

دور سعودي مؤثر في السياحة الدولية

علي الفالح
آخر القول.. لا تكن "ألتافيستا"!

آخر القول.. لا تكن "ألتافيستا"!

حسين الحازمي
أمين و"أرامكو" العملاقة

أمين و"أرامكو" العملاقة

ماجد البريكان
بين الدفع في مقاهي باريس ومقاهي أبها!!

بين الدفع في مقاهي باريس ومقاهي أبها!!

حسن آل عمير
فنجان القهوة بخمسين..!!

فنجان القهوة بخمسين..!!

عبدالغني الشيخ
القبيلة وامتداد العنف الأسري

القبيلة وامتداد العنف الأسري

ابتسام منصور القحطاني
ترتيب الأولويات عنوان للمرحلة المقبلة

ترتيب الأولويات عنوان للمرحلة المقبلة

علي آل شرمة
الصندوق السياحي.. أين القطاع الخاص؟

الصندوق السياحي.. أين القطاع الخاص؟

حواء القرني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة