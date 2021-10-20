الوحدة يستعيد الوصافة.. ويُلحق بالاتحاد رابع خسارة

في كلاسيكو تاريخي للمنطقة الغربية

واصل فريق الوحدة مسلسل حصد الانتصارات للجولة الخامسة على التوالي، وهذه المرة على حساب ضيفه فريق الاتحاد بهدف دون رد، وذلك في اللقاء الذي أقيم على أرض ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الفوز رفع رصيد الوحدة لـ15 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب بفارق 4 نقاط عن الهلال المتصدر، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 9 نقاط في المركز الثامن.

وجاءت بداية مواجهة الاتحاد بمضيفه سريعة من جانب الضيوف الذين بادروا بالبحث عن هدف. وشكّل الهجوم بقيادة رومارينيو قلقًا متكررًا على دفاع الوحدة؛ إذ حاول اللاعب الوصول لشباك أصحاب الأرض، لكن يقظة الحارس حرمته من ذلك.

الوحدة كان قريبًا من افتتاح التسجيل من أول وصول حقيقي لمرمى عساف القرني حينما استغل أيمن الخليف هفوة من دفاع الاتحاد؛ ليجد نفسه بحالة انفراد تام، صوب إثرها كرة زاحفة، وجدت الحارس في طريقها؛ لتضيع فرصة هدف محقق على أصحاب الضيافة (15).

كاد حمدان الشمراني يفتتح التسجيل للاتحاد عندما ارتقى أعلى من الجميع داخل منطقة الجزاء؛ ليستقبل كرة ركنية برأسه، ويحولها ناحية المرمى، ردها الحارس في المرة الأولى، وسقطت على قدم عبدالرحمن العبود، لكنه سددها خارج الخشبات الثلاث (19). بعدها حاول كريم الأحمدي أن يجرب حظه بالتسديد بإطلاقه قذيفة صاروخية، عذبت الحارس مصطفى زغبة قبل أن يبعدها عن مرماه.

في حين نجح ماركوس جليرمي في وضع الوحدة بالمقدمة من تصويبة ماكرة، خدعت الحارس عساف القرني بعد أن ارتطمت برأس عبدالمحسن فلاتة؛ ليتغير مسارها، وتستقر في أقصى الزاوية اليمنى لمرمى الاتحاد (33).

رد الاتحاد كاد يكون حاسمًا حينما سنحت له ركلة حرة ثابتة على مشارف منطقة الجزاء، نفذها كارلوس فيلانوفا فوق العارضة، ثم تبعها إيمليانو فيكو بتسديدة قوية، كان مصيرها مشابهًا لسابقتها خارج الخشبات الثلاث.

ومع بداية الشوط الثاني أجرى التشيلي المدير الفني للاتحاد تبديلاً هجوميًّا بزجه باللاعب هارون كمار لزيادة الفاعلية الهجومية للفريق بدلاً من عبدالمحسن فلاتة. صحيح أن النشاط دب في هجوم الفريق منذ البداية، لكن ذلك لم يغير شيئًا على لوحة المباراة.

حاول لاعبو الوحدة امتصاص المد الهجومي للاتحاد بإغلاق المساحات، واللجوء إلى الهجمات المرتدة من خلال الاعتماد على سلاح التسديد من خارج المنطقة، وكادت كراتهم تشكل خطورة لولا بسالة عساف القرني في الذود عن عرينه بتصديه تسديدتَي أيمن خليف في الدقيقتين (الـ60 والـ63).

اقترب الوحدة من مضاعفة النتيجة في مناسبتين، الأولى حين توغل يوسف نياكاتي، وواجه المرمى، لكنه سدد في الشباك الجانبية بالدقيقة الـ83، ثم انسل المزعج لدفاعات الوحدة يوسف نياكاتي من الرواق الأيمن، ومرر كرة عرضية إلى قودين الذي هيأها بدوره إلى البديل محمد الصيعري، لكن تدخُّل الدفاع حرمه من توقيع الهدف الثاني للوحدة.