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أمير الرياض ومفتي المملكة يتقدمان المصلين على "نوف بنت خالد" بجامع الإمام تركي

مع عدد من الأمراء والمسؤولين وجمع من المواطنين

أدى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على صاحبة السمو الأميرة نوف بنت خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود -رحمها الله- وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.

وأدى الصلاة مع أمير الرياض سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، والأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز، والأمير نواف بن عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن، والأمير عبدالله بن فيصل بن تركي، وأمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، والمستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن طلال بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، والأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز، ومحافظ الدرعية الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان.

كما أدى الصلاة أبناء الفقيدة الأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، ونائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، وعدد من الأمراء والمسؤولين وجمع من المواطنين.

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أمير الرياض ومفتي المملكة يتقدمان المصلين على "نوف بنت خالد" بجامع الإمام تركي
سبق

أدى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على صاحبة السمو الأميرة نوف بنت خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود -رحمها الله- وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.

وأدى الصلاة مع أمير الرياض سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، والأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز، والأمير نواف بن عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن، والأمير عبدالله بن فيصل بن تركي، وأمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، والمستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن طلال بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، والأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز، ومحافظ الدرعية الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان.

كما أدى الصلاة أبناء الفقيدة الأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، ونائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، وعدد من الأمراء والمسؤولين وجمع من المواطنين.

21 يوليو 2021 - 11 ذو الحجة 1442
05:49 PM

أمير الرياض ومفتي المملكة يتقدمان المصلين على "نوف بنت خالد" بجامع الإمام تركي

مع عدد من الأمراء والمسؤولين وجمع من المواطنين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أدى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على صاحبة السمو الأميرة نوف بنت خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود -رحمها الله- وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.

وأدى الصلاة مع أمير الرياض سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، والأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز، والأمير نواف بن عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن، والأمير عبدالله بن فيصل بن تركي، وأمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، والمستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن طلال بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، والأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز، ومحافظ الدرعية الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان.

كما أدى الصلاة أبناء الفقيدة الأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، ونائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، وعدد من الأمراء والمسؤولين وجمع من المواطنين.

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