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إيطاليا .. ارتفاع حصيلة وفيات كورونا إلى 13915 وفاة

760 حالة وفاة جديدة من جراء الفيروس اليوم

سجلت إيطاليا اليوم 760 حالة وفاة من جراء فيروس كورونا المستجد لترتفع الحصيلة إلى 13915 وفاة.

وأفادت وكالة الحماية المدنية الإيطالية بأن عدد حالات الإصابة الجديدة 4688 حالة مقارنة مع 4782 يوم أمس ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة منذ رصد التفشي في 21 فبراير إلى 115242.

والخميس هو اليوم الرابع على التوالي الذي ظل فيه عدد الحالات الجديدة ضمن نطاق 4050-4782.

فيروس كورونا الجديد

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إيطاليا .. ارتفاع حصيلة وفيات كورونا إلى 13915 وفاة
سبق

سجلت إيطاليا اليوم 760 حالة وفاة من جراء فيروس كورونا المستجد لترتفع الحصيلة إلى 13915 وفاة.

وأفادت وكالة الحماية المدنية الإيطالية بأن عدد حالات الإصابة الجديدة 4688 حالة مقارنة مع 4782 يوم أمس ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة منذ رصد التفشي في 21 فبراير إلى 115242.

والخميس هو اليوم الرابع على التوالي الذي ظل فيه عدد الحالات الجديدة ضمن نطاق 4050-4782.

02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
10:51 PM

إيطاليا .. ارتفاع حصيلة وفيات كورونا إلى 13915 وفاة

760 حالة وفاة جديدة من جراء الفيروس اليوم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - روما
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سجلت إيطاليا اليوم 760 حالة وفاة من جراء فيروس كورونا المستجد لترتفع الحصيلة إلى 13915 وفاة.

وأفادت وكالة الحماية المدنية الإيطالية بأن عدد حالات الإصابة الجديدة 4688 حالة مقارنة مع 4782 يوم أمس ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة منذ رصد التفشي في 21 فبراير إلى 115242.

والخميس هو اليوم الرابع على التوالي الذي ظل فيه عدد الحالات الجديدة ضمن نطاق 4050-4782.

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