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ما حقيقة حقن الدجاج بهرمونات مسببة للبرود الجنسي .. "كدمان" يوضح لـ"سبق"

جولات ميدانية على مشروعات الدواجن للتأكد من خلوّها من الهرمونات ومحفزات النمو

نفى رئيس مجلس الجمعيات التعاونية الرئيس التنفيذي للشركة التعاونية العربية لأصول الدواجن عبدالله كدمان ما أثير أخيرًا حول دراسة نشرها موقع “health line” العلمي، تبيّن أن أجنحة الدجاج ورقابها لها أضرار خطرة على صحة الإنسان وذلك بسبب الحقن بمادة تسمى "الستيرويد"، وهي نوع من الهرمونات تسبب الفشل الكلوي والبرود الجنسي لدى الرجال، موضحًا أن ذلك غير صحيح وغير علمي.

وأشار إلى أن هناك لجنة مشكلة مشتركة من هيئة الغذاء ووزارة الزراعة للرقابة على المزارع. وأردف: في السعودية يمنع استيراد الهرمونات بكل أنواعها لحقن الدواجن من أجل التضخيم أو التفقيس والتسمين أو غيره، لافتًا إلى أن الغذاء المستخدم نباتي 100 %.

وأضاف "كدمان": السلالات عالميًا في الوقت الراهن تطورت وأصبحت في كل الأنواع الحيوانية منها ما هو لاحم ومنها غير ذلك مثل الأبقار أنواع اللحوم وأنواع الحليب.

وقال: استطاع العلماء الوصول إلى سلالات يكون معامل تحويل العلف إلى بروتين عالٍ أي بمعنى عند منح مقدار 2 كيلو علف نباتي يمكن الحصول على قرابة "كيلو صافي" من لحم الدجاج.

يُشار إلى أن دراسة تم تداولها على نطاق واسع خلال اليومين الماضيين تشير إلى أن أجنحة الدجاج ورقابها، لها أضرار خطرة على صحة الإنسان، وذلك بسبب حقن الدجاج بمادة تسمى "الستيرويد".

وبحسب موقع “health line” العلمي، فإن "الستيرويد" نوع من الهرمونات التي تعجل في عملية نمو الدجاج، وتسبب هذه المادة الفشل الكلوي والبرود الجنسي لدى الرجال.

وأوضح الموقع أن هذه المادة تخل بتوازن هرمونات الجسم، وتتسبب في السمنة، كما تتسبب في حدوث خلل في هرمونات الأطفال المسؤولة عن تكوين العظام والعضلات.

وكانت وزارة الزراعة قد أكدت في وقت سابق خلو الدجاج المحلي والمستورد من الهرمونات ومحفزات النمو وبقايا المضادات الحيوية.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة الرياض المهندس علي بن عبدالرحمن التميمي، أن الوزارة، وبمشاركة أربع وزارات هي (الداخلية، والصحة، والتجارة، والشؤون البلدية والقروية)، قاموا بجولات ميدانية على مشروعات الدواجن والمحال والأسواق؛ لجمع عيّنات عشوائية من الدجاج سواءً المنتج المحلي أو المستورد؛ للتأكد من خلوّها من الهرمونات ومحفزات النمو وبقايا المضادات الحيوية.

الدواجن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ما حقيقة حقن الدجاج بهرمونات مسببة للبرود الجنسي .. "كدمان" يوضح لـ"سبق"
سبق

نفى رئيس مجلس الجمعيات التعاونية الرئيس التنفيذي للشركة التعاونية العربية لأصول الدواجن عبدالله كدمان ما أثير أخيرًا حول دراسة نشرها موقع “health line” العلمي، تبيّن أن أجنحة الدجاج ورقابها لها أضرار خطرة على صحة الإنسان وذلك بسبب الحقن بمادة تسمى "الستيرويد"، وهي نوع من الهرمونات تسبب الفشل الكلوي والبرود الجنسي لدى الرجال، موضحًا أن ذلك غير صحيح وغير علمي.

وأشار إلى أن هناك لجنة مشكلة مشتركة من هيئة الغذاء ووزارة الزراعة للرقابة على المزارع. وأردف: في السعودية يمنع استيراد الهرمونات بكل أنواعها لحقن الدواجن من أجل التضخيم أو التفقيس والتسمين أو غيره، لافتًا إلى أن الغذاء المستخدم نباتي 100 %.

وأضاف "كدمان": السلالات عالميًا في الوقت الراهن تطورت وأصبحت في كل الأنواع الحيوانية منها ما هو لاحم ومنها غير ذلك مثل الأبقار أنواع اللحوم وأنواع الحليب.

وقال: استطاع العلماء الوصول إلى سلالات يكون معامل تحويل العلف إلى بروتين عالٍ أي بمعنى عند منح مقدار 2 كيلو علف نباتي يمكن الحصول على قرابة "كيلو صافي" من لحم الدجاج.

يُشار إلى أن دراسة تم تداولها على نطاق واسع خلال اليومين الماضيين تشير إلى أن أجنحة الدجاج ورقابها، لها أضرار خطرة على صحة الإنسان، وذلك بسبب حقن الدجاج بمادة تسمى "الستيرويد".

وبحسب موقع “health line” العلمي، فإن "الستيرويد" نوع من الهرمونات التي تعجل في عملية نمو الدجاج، وتسبب هذه المادة الفشل الكلوي والبرود الجنسي لدى الرجال.

وأوضح الموقع أن هذه المادة تخل بتوازن هرمونات الجسم، وتتسبب في السمنة، كما تتسبب في حدوث خلل في هرمونات الأطفال المسؤولة عن تكوين العظام والعضلات.

وكانت وزارة الزراعة قد أكدت في وقت سابق خلو الدجاج المحلي والمستورد من الهرمونات ومحفزات النمو وبقايا المضادات الحيوية.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة الرياض المهندس علي بن عبدالرحمن التميمي، أن الوزارة، وبمشاركة أربع وزارات هي (الداخلية، والصحة، والتجارة، والشؤون البلدية والقروية)، قاموا بجولات ميدانية على مشروعات الدواجن والمحال والأسواق؛ لجمع عيّنات عشوائية من الدجاج سواءً المنتج المحلي أو المستورد؛ للتأكد من خلوّها من الهرمونات ومحفزات النمو وبقايا المضادات الحيوية.

07 فبراير 2020 - 13 جمادى الآخر 1441
02:04 AM

ما حقيقة حقن الدجاج بهرمونات مسببة للبرود الجنسي .. "كدمان" يوضح لـ"سبق"

جولات ميدانية على مشروعات الدواجن للتأكد من خلوّها من الهرمونات ومحفزات النمو

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قاسم الخبراني - الرياض
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نفى رئيس مجلس الجمعيات التعاونية الرئيس التنفيذي للشركة التعاونية العربية لأصول الدواجن عبدالله كدمان ما أثير أخيرًا حول دراسة نشرها موقع “health line” العلمي، تبيّن أن أجنحة الدجاج ورقابها لها أضرار خطرة على صحة الإنسان وذلك بسبب الحقن بمادة تسمى "الستيرويد"، وهي نوع من الهرمونات تسبب الفشل الكلوي والبرود الجنسي لدى الرجال، موضحًا أن ذلك غير صحيح وغير علمي.

وأشار إلى أن هناك لجنة مشكلة مشتركة من هيئة الغذاء ووزارة الزراعة للرقابة على المزارع. وأردف: في السعودية يمنع استيراد الهرمونات بكل أنواعها لحقن الدواجن من أجل التضخيم أو التفقيس والتسمين أو غيره، لافتًا إلى أن الغذاء المستخدم نباتي 100 %.

وأضاف "كدمان": السلالات عالميًا في الوقت الراهن تطورت وأصبحت في كل الأنواع الحيوانية منها ما هو لاحم ومنها غير ذلك مثل الأبقار أنواع اللحوم وأنواع الحليب.

وقال: استطاع العلماء الوصول إلى سلالات يكون معامل تحويل العلف إلى بروتين عالٍ أي بمعنى عند منح مقدار 2 كيلو علف نباتي يمكن الحصول على قرابة "كيلو صافي" من لحم الدجاج.

يُشار إلى أن دراسة تم تداولها على نطاق واسع خلال اليومين الماضيين تشير إلى أن أجنحة الدجاج ورقابها، لها أضرار خطرة على صحة الإنسان، وذلك بسبب حقن الدجاج بمادة تسمى "الستيرويد".

وبحسب موقع “health line” العلمي، فإن "الستيرويد" نوع من الهرمونات التي تعجل في عملية نمو الدجاج، وتسبب هذه المادة الفشل الكلوي والبرود الجنسي لدى الرجال.

وأوضح الموقع أن هذه المادة تخل بتوازن هرمونات الجسم، وتتسبب في السمنة، كما تتسبب في حدوث خلل في هرمونات الأطفال المسؤولة عن تكوين العظام والعضلات.

وكانت وزارة الزراعة قد أكدت في وقت سابق خلو الدجاج المحلي والمستورد من الهرمونات ومحفزات النمو وبقايا المضادات الحيوية.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة الرياض المهندس علي بن عبدالرحمن التميمي، أن الوزارة، وبمشاركة أربع وزارات هي (الداخلية، والصحة، والتجارة، والشؤون البلدية والقروية)، قاموا بجولات ميدانية على مشروعات الدواجن والمحال والأسواق؛ لجمع عيّنات عشوائية من الدجاج سواءً المنتج المحلي أو المستورد؛ للتأكد من خلوّها من الهرمونات ومحفزات النمو وبقايا المضادات الحيوية.

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