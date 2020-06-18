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"الصحة" تعلن تسجيل 4757 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 145991

لبنان: 6 إصابات جديدة بـ"كورونا"

ارتفاع العدد الإجمالي إلى 1495 حالة

سجّل لبنان اليوم، ست إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ خمس منها من المُقيمين الذين خالطوا وافدين مُصابين، وحالة من الوافدين مؤخّرًا من الخارج؛ مما رفع عدد الإصابات إلى 1495 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان بأنّ الساعات الـ24 الماضية شهدت إجراء 1461 فحص PCR الخاص بالفيروس، في وقت استقرّ عدد الوفيات جرّاء الفيروس على 32، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 944 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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لبنان: 6 إصابات جديدة بـ"كورونا"
سبق

سجّل لبنان اليوم، ست إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ خمس منها من المُقيمين الذين خالطوا وافدين مُصابين، وحالة من الوافدين مؤخّرًا من الخارج؛ مما رفع عدد الإصابات إلى 1495 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان بأنّ الساعات الـ24 الماضية شهدت إجراء 1461 فحص PCR الخاص بالفيروس، في وقت استقرّ عدد الوفيات جرّاء الفيروس على 32، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 944 حالة.

18 يونيو 2020 - 26 شوّال 1441
04:45 PM

لبنان: 6 إصابات جديدة بـ"كورونا"

ارتفاع العدد الإجمالي إلى 1495 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّل لبنان اليوم، ست إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ خمس منها من المُقيمين الذين خالطوا وافدين مُصابين، وحالة من الوافدين مؤخّرًا من الخارج؛ مما رفع عدد الإصابات إلى 1495 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان بأنّ الساعات الـ24 الماضية شهدت إجراء 1461 فحص PCR الخاص بالفيروس، في وقت استقرّ عدد الوفيات جرّاء الفيروس على 32، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 944 حالة.

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