"نجم" تطلق المركز الشامل لإدارة تأمين المركبات.. وهذه خدماته

يقدم تحليل المخاطر المرتبطة بكل عميل أو مركبة عبر الوصول للسجل التأميني

أعلنت نجم لخدمات التأمين عن إطلاق "المركز الشامل لإدارة تأمين المركبات" CAMS والذي يعتبر قاعدة البيانات المركزية للمعلومات التأمينية للمركبات بالمملكة العربية السعودية.

ويهدف إلى جمع وحفظ وتبادل المعلومات التأمينية اللازمة لتحسين قدرات شركات التأمين وإعادة التأمين على تحليل المخاطر التأمينية المرتبطة بالتأمين على المركبات، بالإضافة إلى رفع جودة المعلومات التأمينية والإسهام في الحد من عمليات الاحتيال في التأمين.

وسيتيح المركز عدداً من الخدمات التي يقدمها المركز الشامل لإدارة تأمين المركبات CAMS، ومن أهمها خدمة السجل التأميني وخدمة "أحقية"، حيث تتولى نجم إتاحة خدمة الاطلاع على استحقاق خصم تأمين المركبات للعملاء من خلال سجل التأمين الخاص بهم قبل شرائهم لوثائق تأمين المركبات، وذلك عبر الاطلاع على السجل التأميني للعميل والمركبة المراد تأمينها؛ وهو ما يحقق مزيداً من الوضوح والشفافية من خلال تمكين الشخص الذي ينوي شراء وثيقة التأمين الاطلاع على نسبة الخصم المستحقة والتأكد من دقة المعلومات المقدمة مع إمكانية طلب تصحيح المعلومات وتحديثها عند اللزوم، كما أنه يساعد في تمكين أكبر عدد من طالبي التأمين الاستفادة من خصم عدم وجود مطالبات لتأمين المركبات وتحفيز الملتزمين بالقيادة الآمنة إلى الاستمرار في التأمين على مركباتهم.

ويقدم المركز الشامل لإدارة تأمين المركبات CAMS لشركات التأمين إمكانية تحليل المخاطر المرتبطة بكل عميل أو مركبة من خلال الوصول إلى السجل التأميني للعملاء، والذي يوفر بيانات التغطيات التأمينية للمركبات، بيانات مطالبات الاسترداد التأمينية، بيانات المطالبات التأمينية، بيانات المطالبات المرفوضة وبيانات المركبات المسجلة خسارة كلية.

من جانبه أعرب الرئيس التنفيذي المكلف لنجم إبراهيم بن أحمد المحبوب، عن أهمية هذا المشروع الذي يمثل حرص شركة نجم على تقديم أفضل خدماتها بطريقة فعالة ومنصفة، وتضمن في الوقت عينه شراكة مستدامة مع جميع أصحاب المصلحة.

وأضاف المحبوب أن شركة نجم تحرص على تفعيل مفاهيم جديدة ومبادرات مبتكرة في قطاع التأمين، بما يحقق رؤية المملكة 2030 في تطوير هذا القطاع كأحد القطاعات الحيوية المساهمة في تنويع اقتصاد المملكة ومواجهة التحديات.