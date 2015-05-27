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الأمم المتحدة: غارات "إسرائيل" غير المتناسبة على غزة قد تشكّل جرائم حرب

"باشيليت" أكدت أن المباني المدنية لم تُستخدم لأغراض عسكرية

قالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، اليوم الخميس: "إن الضربات الإسرائيلية التي أوقعت العديد من القتلى في قطاع غزة قد تشكّل جرائم حرب إذا ثبت أنها غير متناسبة".


وأكدت "باشيليت"، في افتتاح جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بناءً على طلب دول إسلامية، أنها لم ترَ أي دليل على أن المباني المدنية، التي قصفتها "إسرائيل" في غزة كانت تُستخدم لأغراض عسكرية.

ولفتت المفوضة الأممية أمام المنتدى المنعقد في جنيف والمؤلف من 47 عضواً إلى أنه إذا تبين أن مثل هذه الهجمات غير متناسبة فقد تمثل جرائم حرب.

وحثت "باشيليت" قادة حركة "حماس" على الكف عن إطلاق الصواريخ عشوائياً على "إسرائيل".

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الأمم المتحدة: غارات "إسرائيل" غير المتناسبة على غزة قد تشكّل جرائم حرب
سبق

قالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، اليوم الخميس: "إن الضربات الإسرائيلية التي أوقعت العديد من القتلى في قطاع غزة قد تشكّل جرائم حرب إذا ثبت أنها غير متناسبة".


وأكدت "باشيليت"، في افتتاح جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بناءً على طلب دول إسلامية، أنها لم ترَ أي دليل على أن المباني المدنية، التي قصفتها "إسرائيل" في غزة كانت تُستخدم لأغراض عسكرية.

ولفتت المفوضة الأممية أمام المنتدى المنعقد في جنيف والمؤلف من 47 عضواً إلى أنه إذا تبين أن مثل هذه الهجمات غير متناسبة فقد تمثل جرائم حرب.

وحثت "باشيليت" قادة حركة "حماس" على الكف عن إطلاق الصواريخ عشوائياً على "إسرائيل".

27 مايو 2021 - 15 شوّال 1442
02:43 PM

الأمم المتحدة: غارات "إسرائيل" غير المتناسبة على غزة قد تشكّل جرائم حرب

"باشيليت" أكدت أن المباني المدنية لم تُستخدم لأغراض عسكرية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، اليوم الخميس: "إن الضربات الإسرائيلية التي أوقعت العديد من القتلى في قطاع غزة قد تشكّل جرائم حرب إذا ثبت أنها غير متناسبة".


وأكدت "باشيليت"، في افتتاح جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بناءً على طلب دول إسلامية، أنها لم ترَ أي دليل على أن المباني المدنية، التي قصفتها "إسرائيل" في غزة كانت تُستخدم لأغراض عسكرية.

ولفتت المفوضة الأممية أمام المنتدى المنعقد في جنيف والمؤلف من 47 عضواً إلى أنه إذا تبين أن مثل هذه الهجمات غير متناسبة فقد تمثل جرائم حرب.

وحثت "باشيليت" قادة حركة "حماس" على الكف عن إطلاق الصواريخ عشوائياً على "إسرائيل".

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