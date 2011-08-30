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"المعمر" يترأس لقاءً تعريفيًا عن التحول الوطني والتجمع الصحي بالطائف

ترأس الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بمحافظة الطائف الدكتور عبدالرحمن المعمر، اليوم، اللقاء التعريفي عن برنامج التحول الوطني والتجمع الصحي بمحافظة الطائف، والذي عقد في محافظة الطائف بحضور جميع أعضاء لجان التجمع الصحي الخامس بالمنطقة الغربية.

بدأ اللقاء بعرض مرئي عن رحلة التحول الصحي في محافظة الطائف، ثم قدم أعضاء شركة الصحة القابضة شرحاً عن مشروع التحول وعن أهمية التعرف الكامل لبرنامج التحول الصحي، وتطوير القطاع الصحي، وتحسين وجودة وكفاءة الخدمات، فيما قدمت معلومات عن التجمع الصحي الخامس بالمنطقة الغربية والذي سيضم جميع المستشفيات والمراكز الصحية بالطائف.

وخلال اللقاء أجاب الرئيس التنفيذي للتجمع والمساعدين على أسئلة واستفسارات الحضور.

وقدّم الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بمحافظة الطائف الدكتور عبدالرحمن المعمر في نهاية اللقاء شكره وتقديره لمدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد القحطاني، وجميع أعضاء اللجان على حضورهم وتفاعلهم.

التجمع الصحي الدكتور عبدالرحمن المعمر

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"المعمر" يترأس لقاءً تعريفيًا عن التحول الوطني والتجمع الصحي بالطائف
سبق

ترأس الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بمحافظة الطائف الدكتور عبدالرحمن المعمر، اليوم، اللقاء التعريفي عن برنامج التحول الوطني والتجمع الصحي بمحافظة الطائف، والذي عقد في محافظة الطائف بحضور جميع أعضاء لجان التجمع الصحي الخامس بالمنطقة الغربية.

بدأ اللقاء بعرض مرئي عن رحلة التحول الصحي في محافظة الطائف، ثم قدم أعضاء شركة الصحة القابضة شرحاً عن مشروع التحول وعن أهمية التعرف الكامل لبرنامج التحول الصحي، وتطوير القطاع الصحي، وتحسين وجودة وكفاءة الخدمات، فيما قدمت معلومات عن التجمع الصحي الخامس بالمنطقة الغربية والذي سيضم جميع المستشفيات والمراكز الصحية بالطائف.

وخلال اللقاء أجاب الرئيس التنفيذي للتجمع والمساعدين على أسئلة واستفسارات الحضور.

وقدّم الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بمحافظة الطائف الدكتور عبدالرحمن المعمر في نهاية اللقاء شكره وتقديره لمدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد القحطاني، وجميع أعضاء اللجان على حضورهم وتفاعلهم.

30 أغسطس 2020 - 11 محرّم 1442
04:00 PM

"المعمر" يترأس لقاءً تعريفيًا عن التحول الوطني والتجمع الصحي بالطائف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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ترأس الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بمحافظة الطائف الدكتور عبدالرحمن المعمر، اليوم، اللقاء التعريفي عن برنامج التحول الوطني والتجمع الصحي بمحافظة الطائف، والذي عقد في محافظة الطائف بحضور جميع أعضاء لجان التجمع الصحي الخامس بالمنطقة الغربية.

بدأ اللقاء بعرض مرئي عن رحلة التحول الصحي في محافظة الطائف، ثم قدم أعضاء شركة الصحة القابضة شرحاً عن مشروع التحول وعن أهمية التعرف الكامل لبرنامج التحول الصحي، وتطوير القطاع الصحي، وتحسين وجودة وكفاءة الخدمات، فيما قدمت معلومات عن التجمع الصحي الخامس بالمنطقة الغربية والذي سيضم جميع المستشفيات والمراكز الصحية بالطائف.

وخلال اللقاء أجاب الرئيس التنفيذي للتجمع والمساعدين على أسئلة واستفسارات الحضور.

وقدّم الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بمحافظة الطائف الدكتور عبدالرحمن المعمر في نهاية اللقاء شكره وتقديره لمدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد القحطاني، وجميع أعضاء اللجان على حضورهم وتفاعلهم.

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