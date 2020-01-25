وأوضحت أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات "ينبع والعيص وبدر ووادي الفرع"، تستمر حتى الساعة التاسعة من مساء هذا اليوم.

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم، تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية.

"الأرصاد" تنبه من رياح نشطة وأتربة على المدينة المنورة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-01-25 أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم، تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية. وأوضحت أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات "ينبع والعيص وبدر ووادي الفرع"، تستمر حتى الساعة التاسعة من مساء هذا اليوم.

25 يناير 2020 - 30 جمادى الأول 1441 02:55 PM

اخر تعديل 25 يناير 2020 - 30 جمادى الأول 1441 05:38 PM

"الأرصاد" تنبه من رياح نشطة وأتربة على المدينة المنورة قالت: تشمل عدة محافظات وتستمر حتى 9 مساء.. تدني الرؤية الأفقية





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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم، تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية.

وأوضحت أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات "ينبع والعيص وبدر ووادي الفرع"، تستمر حتى الساعة التاسعة من مساء هذا اليوم.