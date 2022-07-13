النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الصحة العالمية" تحذر: "كورونا" سيزداد سوءًا إذا لم تلتزم الدول بتدابير الرعاية

"جيبريسوس" اعتبر أن عدداً منها يسير في طريق خاطئ

حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم (الاثنين)، أن جائحة فيروس كورونا يمكن أن تزداد سوءاً، إذا لم تلتزم كل الدول بتدابير الرعاية الصحية الأساسية.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس خلال إفادة افتراضية من مقر المنظمة في جنيف: "اسمحوا لي أن أكون فجاً في صراحتي.. عدد أكثر مما ينبغي من الدول يسير على الطريق الخاطئ والفيروس لا يزال العدو العام رقم واحد".

وأشار إلى أنه إذا لم تتبع التدابير الأساسية، فإن السبيل الوحيد لهذا الوباء هو التحول للأسوأ والأسوأ، لكن لا ينبغي أن يكون هذا هو الحال.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
"الصحة العالمية" تحذر: "كورونا" سيزداد سوءًا إذا لم تلتزم الدول بتدابير الرعاية
سبق

حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم (الاثنين)، أن جائحة فيروس كورونا يمكن أن تزداد سوءاً، إذا لم تلتزم كل الدول بتدابير الرعاية الصحية الأساسية.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس خلال إفادة افتراضية من مقر المنظمة في جنيف: "اسمحوا لي أن أكون فجاً في صراحتي.. عدد أكثر مما ينبغي من الدول يسير على الطريق الخاطئ والفيروس لا يزال العدو العام رقم واحد".

وأشار إلى أنه إذا لم تتبع التدابير الأساسية، فإن السبيل الوحيد لهذا الوباء هو التحول للأسوأ والأسوأ، لكن لا ينبغي أن يكون هذا هو الحال.

13 يوليو 2020 - 22 ذو القعدة 1441
08:14 PM

"الصحة العالمية" تحذر: "كورونا" سيزداد سوءًا إذا لم تلتزم الدول بتدابير الرعاية

"جيبريسوس" اعتبر أن عدداً منها يسير في طريق خاطئ

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
2,645

حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم (الاثنين)، أن جائحة فيروس كورونا يمكن أن تزداد سوءاً، إذا لم تلتزم كل الدول بتدابير الرعاية الصحية الأساسية.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس خلال إفادة افتراضية من مقر المنظمة في جنيف: "اسمحوا لي أن أكون فجاً في صراحتي.. عدد أكثر مما ينبغي من الدول يسير على الطريق الخاطئ والفيروس لا يزال العدو العام رقم واحد".

وأشار إلى أنه إذا لم تتبع التدابير الأساسية، فإن السبيل الوحيد لهذا الوباء هو التحول للأسوأ والأسوأ، لكن لا ينبغي أن يكون هذا هو الحال.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,776
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,100
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,816
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
44,000

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة