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كوريا الجنوبية تسجل 45 إصابة بكورونا

حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 11947 حالة

سجلت كوريا الجنوبية اليوم، 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في تراجع للحصيلة اليومية؛ رغم استمرار رصد حالات مرتبطة بعدوى جماعية في العاصمة سيؤول وضواحيها.

وذكرت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 11947 حالة؛ مشيرة إلى أنها لم تسجل أي حالة وفاة؛ لتستقر حصيلة الوفيات عند 276 حالة.

كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد

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كوريا الجنوبية تسجل 45 إصابة بكورونا
سبق

سجلت كوريا الجنوبية اليوم، 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في تراجع للحصيلة اليومية؛ رغم استمرار رصد حالات مرتبطة بعدوى جماعية في العاصمة سيؤول وضواحيها.

وذكرت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 11947 حالة؛ مشيرة إلى أنها لم تسجل أي حالة وفاة؛ لتستقر حصيلة الوفيات عند 276 حالة.

11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441
09:35 AM

كوريا الجنوبية تسجل 45 إصابة بكورونا

حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 11947 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - سيئول
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سجلت كوريا الجنوبية اليوم، 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في تراجع للحصيلة اليومية؛ رغم استمرار رصد حالات مرتبطة بعدوى جماعية في العاصمة سيؤول وضواحيها.

وذكرت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 11947 حالة؛ مشيرة إلى أنها لم تسجل أي حالة وفاة؛ لتستقر حصيلة الوفيات عند 276 حالة.

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