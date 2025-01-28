قالت النيابة العامة: يُحظر سحب أي شيك ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب، أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمته، أو غير قابل للصرف، حال توافر سوء النية عند الإقدام على ارتكاب أي من ذلك. وتابعت: تُعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

النيابة العامة: يُحظر سحب أي شيك ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب ذياب الشمري سبق 2022-01-27 قالت النيابة العامة: يُحظر سحب أي شيك ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب، أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمته، أو غير قابل للصرف، حال توافر سوء النية عند الإقدام على ارتكاب أي من ذلك.



وتابعت: تُعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

27 يناير 2022 - 24 جمادى الآخر 1443 06:27 PM

اخر تعديل 28 يناير 2022 - 25 جمادى الآخر 1443 02:11 AM

النيابة العامة: يُحظر سحب أي شيك ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أكدت أن هذه الأفعال تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف





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قالت النيابة العامة: يُحظر سحب أي شيك ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب، أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمته، أو غير قابل للصرف، حال توافر سوء النية عند الإقدام على ارتكاب أي من ذلك.



وتابعت: تُعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.