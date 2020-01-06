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جامعة الملك سعود تعلن نتائج التخصيص لـ"طلبة السنة الأولى"

وفق مبدأ التنافس على المقاعد المتاحة لكل تخصص

أعلنت عمادة شؤون القبول والتسجيل بجامعة الملك سعود نتائج تخصيص طلاب وطالبات السنة الأولى المشتركة بعد نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1441هـ، وفق الضوابط والأعداد التي أقرها مجلس الجامعة.

وأوضح عميد شؤون القبول والتسجيل الدكتور سعد بن حمد بن عمران أنه تم التخصيص في جميع التخصصات المتاحة بالجامعة وفق مبدأ التنافس على المقاعد المتاحة لكل تخصص، مع الإشارة إلى أنه تم تخصيص الطلاب والطالبات الذين أنهوا برنامج السنة الأولى المشتركة لمساري الكليات الصحية والكليات العلمية بنهاية الفصل الدراسي الحالي، وفق معدلات التخصيص المعتمدة بنهاية الفصل الدراسي الثاني لعام 1439/ 1440هـ.

وأشار إلى أنه يمكن للطلاب والطالبات الدخول على بوابة النظام الأكاديمي للاطلاع على نتيجة التخصيص على الرابط الآتي: https://edugate.ksu.edu.sa

وأوضح "ابن عمران" أنه سيتم إتاحة التقديم على تعديل التخصص إلكترونيًّا عبر بوابة النظام الأكاديمي ابتداء من يوم غد الثلاثاء ١٢/ ٥/ ١٤٤١هـ إلى يوم الثلاثاء الموافق ١٩/ ٥/ ١٤٤١هـ. وستعمل العمادة على تحقيق رغبات المتقدمين بطلب تعديل التخصيص وفق المقاعد المتاحة، مع اشتراط تحقيق المعدل/ المعيار المعتمد، وفي حال عدم تحقيق الطلب سيبقى الطالب في تخصصه الحالي.

جامعة الملك سعود عمادة شؤون القبول والتسجيل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جامعة الملك سعود تعلن نتائج التخصيص لـ"طلبة السنة الأولى"
سبق

أعلنت عمادة شؤون القبول والتسجيل بجامعة الملك سعود نتائج تخصيص طلاب وطالبات السنة الأولى المشتركة بعد نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1441هـ، وفق الضوابط والأعداد التي أقرها مجلس الجامعة.

وأوضح عميد شؤون القبول والتسجيل الدكتور سعد بن حمد بن عمران أنه تم التخصيص في جميع التخصصات المتاحة بالجامعة وفق مبدأ التنافس على المقاعد المتاحة لكل تخصص، مع الإشارة إلى أنه تم تخصيص الطلاب والطالبات الذين أنهوا برنامج السنة الأولى المشتركة لمساري الكليات الصحية والكليات العلمية بنهاية الفصل الدراسي الحالي، وفق معدلات التخصيص المعتمدة بنهاية الفصل الدراسي الثاني لعام 1439/ 1440هـ.

وأشار إلى أنه يمكن للطلاب والطالبات الدخول على بوابة النظام الأكاديمي للاطلاع على نتيجة التخصيص على الرابط الآتي: https://edugate.ksu.edu.sa

وأوضح "ابن عمران" أنه سيتم إتاحة التقديم على تعديل التخصص إلكترونيًّا عبر بوابة النظام الأكاديمي ابتداء من يوم غد الثلاثاء ١٢/ ٥/ ١٤٤١هـ إلى يوم الثلاثاء الموافق ١٩/ ٥/ ١٤٤١هـ. وستعمل العمادة على تحقيق رغبات المتقدمين بطلب تعديل التخصيص وفق المقاعد المتاحة، مع اشتراط تحقيق المعدل/ المعيار المعتمد، وفي حال عدم تحقيق الطلب سيبقى الطالب في تخصصه الحالي.

06 يناير 2020 - 11 جمادى الأول 1441
11:00 PM

جامعة الملك سعود تعلن نتائج التخصيص لـ"طلبة السنة الأولى"

وفق مبدأ التنافس على المقاعد المتاحة لكل تخصص

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فهد الغبيوي - الرياض
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أعلنت عمادة شؤون القبول والتسجيل بجامعة الملك سعود نتائج تخصيص طلاب وطالبات السنة الأولى المشتركة بعد نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1441هـ، وفق الضوابط والأعداد التي أقرها مجلس الجامعة.

وأوضح عميد شؤون القبول والتسجيل الدكتور سعد بن حمد بن عمران أنه تم التخصيص في جميع التخصصات المتاحة بالجامعة وفق مبدأ التنافس على المقاعد المتاحة لكل تخصص، مع الإشارة إلى أنه تم تخصيص الطلاب والطالبات الذين أنهوا برنامج السنة الأولى المشتركة لمساري الكليات الصحية والكليات العلمية بنهاية الفصل الدراسي الحالي، وفق معدلات التخصيص المعتمدة بنهاية الفصل الدراسي الثاني لعام 1439/ 1440هـ.

وأشار إلى أنه يمكن للطلاب والطالبات الدخول على بوابة النظام الأكاديمي للاطلاع على نتيجة التخصيص على الرابط الآتي: https://edugate.ksu.edu.sa

وأوضح "ابن عمران" أنه سيتم إتاحة التقديم على تعديل التخصص إلكترونيًّا عبر بوابة النظام الأكاديمي ابتداء من يوم غد الثلاثاء ١٢/ ٥/ ١٤٤١هـ إلى يوم الثلاثاء الموافق ١٩/ ٥/ ١٤٤١هـ. وستعمل العمادة على تحقيق رغبات المتقدمين بطلب تعديل التخصيص وفق المقاعد المتاحة، مع اشتراط تحقيق المعدل/ المعيار المعتمد، وفي حال عدم تحقيق الطلب سيبقى الطالب في تخصصه الحالي.

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